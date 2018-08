Eksambassadør til Vatikanet ber paven gå av

Vatikanets pensjonerte ambassadør til USA anklager paven og flere av hans menn for i årevis å ha visst om overgrepsanklagene mot en nylig avsatt kardinal.

Anklagene mot paven kommer fram i et elleve sider langt brev fra den konservative erkebiskopen Carlo Maria Vigano, som var ambassadør til USA fram til 2016.

77 år gamle Vigano er velkjent for sine homofiendtlige holdninger og har kritisert den reformvennlige paven tidligere.

I brevet hevder Vigano at han allerede i 2013 fortalte pave Frans om beskyldningene mot kardinal Theodore McCarrick (88).

Brevet ble publisert av konservative katolske medier under pave Frans' besøk i Irland søndag. Vatikanet har foreløpig ikke kommentert saken.

I sommer ble McCarrick den første kardinal i moderne tid som gikk av da pave Frans godtok hans avskjedssøknad. Det skjedde etter at en amerikansk kirkegransking fastslo at anklagen om at han hadde forgrepet seg seksuelt på en 16-åring, var troverdig. Den avsatte kardinalen har sagt han ikke kan huske å ha begått overgrep. Siden har flere menn stått fram og sagt at de ble misbrukt eller trakassert av McCarrick under prestestudiene.

I brevet hevder Vigano også at han varslet ledere i Vatikanet om McCarrick allerede i 2006, men at han aldri fikk svar, skriver nyhetsbyrået Reuters. Påstandene gikk ut på at daværende biskop McCarrick var mistenkt for å ha misbrukt voksne prestestudenter i New Jersey mellom 1981 og 2001.

Vigano hevder videre at den forrige paven, Benedikt, omsider straffet McCarrick, men at Frans deretter «rehabiliterte» ham.

