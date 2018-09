Betaling kun når det funker

Tenk deg å få beskjeden om at det ikke lenger er noe mer å gjøre. Kreften er uhelbredelig.

Hvert år får flere tusen kreftpasienter denne beskjeden. Vi kan neppe forestille oss hvilken fortvilt situasjon det er for den enkelte, og for de som står rundt. Mens noen aksepterer situasjonen, vil andre se etter håp. Håp om at det kanskje finnes en medisin som kan som kan holde en i live.

Stadig oftere finnes det nettopp det. Medikamenter som gir håp om måneder eller kanskje år med lengre levetid, men som er for dyre for det offentlige helsevesenet.

Vi i Kreftforeningen har de siste årene fått mange henvendelser fra utrøstelige pasienter som ikke får tilgang til nye medisiner. Det er lommeboka som avgjør hva den enkelte har råd til på privatsykehus. Den skremmende økningen tegner et tydelig bilde av situasjonen mange kreftpasienter befinner seg i. Å måtte vente på at helsemyndighetene og industrien skal bli enige, eller forsøke å skaffe til veie egne midler. Dessverre dør mange mens de venter på offentlig godkjenning.

Og mens myndighetene og legemiddelindustrien stadig forhandler om pris og andre kriterier, vokser det frem større tilbud hos private aktører. Også når det gjelder nye medisiner er vi i ferd med å få en todeling av helsevesenet.

Taperen er pasientene – særlig de uten stor nok lommebok, men mange risikerer også å betale enorme summer uten effekt. Ofte vet vi ikke nok om hvem medisinene funker på og hvorfor. Det er det som gjør situasjonen så vanskelig. Hvor mye skal staten betale for medisiner når vi ikke vet om de har effekt?

Dagens innkjøpsordning gjør at myndighetene ofte må ta stilling til en gitt pris før de vet noe om erfaringen med medikamentet. Det finnes en rekke eksempler på at prisen blir vurdert å være for høy sett opp mot dokumentert effekt. Det var for eksempel situasjonen for kreftmedisinen Ipilimumab da den først ble vurdert. Gjennomsnittsoverlevelsen i en analyse var cirka 11 måneder. Men det viste seg at 22 prosent av pasientene som fikk medisinen levde etter tre år, og den lengst overlevende levde i over 9 år Det er disse pasientene vi må finne. Det krever at vi tar i bruk medisinene for å erfare, lære og forske.

Kreftforeningen har derfor i flere år tatt til ordet for at det bør innføres en midlertidig finansieringsordning, der nye legemidler skal ha streng oppfølging inntil det finnes tilstrekkelig dokumentasjon på effekt.

Samtidig er det mulig å tenke seg en modell hvor staten kun betaler når medikamentet har effekt for den enkelte pasient. Flere land har både tatt i bruk og ser på ulike ordninger for såkalte pasienttilgangsavtaler. Slike avtaler er selvsagt ingen kvikk fiks. Det krever systemer for oppfølging av pasientene og at industrien og staten blir enige om når et medikament har effekt, når betalingen skal starte, og til hvilken pris. Vi mener likevel at tiden nå er overmoden for å tenke nytt og alternativt.

Samtidig med nye løsninger for å gjøre ny medisin tilgjengelig, må vi også sikre større åpenhet rundt beslutningene som fattes. I dag er forhandlinger mellom myndighetene og legemiddelindustrien hemmelige. Å ikke vite hvilke vurderingene som tas, gjør det vanskeligere å få tillit til systemet. Større åpenhet rundt prosessene vil sikre legitimitet rundt beslutningene.

Vi har lenge vært vitne til et offentlig spill mellom staten og legemiddelindustrien om hvem som er good-guys og bad-guys – uten tilstrekkelig kunnskap om priser og effekt. I stedet bør man snu alle steiner for å finne gode metoder - både for helsemyndighetene, legemiddelprodusentene - og aller viktigst: Pasientene.