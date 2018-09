Dolores O'Riordan døde av drukning

Den kjente sangeren, Dolores O'Riordan, døde etter å ha druknet i badekaret sitt som følge av alkoholforgiftning.

Ifølge obduksjonsrapporten er det ingen bevis for at drukningen var noe annet enn en ulykke, skriver Independent.

Den irske låtskriveren og sangeren som døde i januar i en alder av 46, ble funnet på badet på Hilton hotell.

Hun skal ha blitt bevisstløs etter å blitt alkoholforgiftet. Det ble funnet flasker på rommet - fem små flasker og en flaske champagne.

Ifølge blod prøvene hadde artisten 330 mg alkohol per 100 ml blod.

Den irske musikeren er kjent som vokalist i bandet The Cranberries.

Dødsfallet skal ha skjedd plutselig. Politiet i Westminster opplyser at de ble bedt om å rykke ut til et hotell i Park Lane litt over klokka 9 mandag morgen, skrev The Irish Times 15. januar.

Dødsårsaken ble behandlet som ukjent.

I mai 2017 fortalte Dolores O'Riordan at hun var diagnostisert med bipolar lidelse. The Cranberries' turné den påfølgende sommeren ble kansellert som følge av vokalistens helseproblemer.

Dolores O'Riordan har tidligere snakket ut om kampen hennes mot depresjon, og avslørte at hun strevde etter at hennes far døde av kreft i 2011.

- Det har vært tider da jeg har strevd. Min fars og min svigermors død var veldig tøft. Når jeg ser tilbake tenker jeg at depresjon, uansett årsak, er noe av det verste man kan gå gjennom, har hun sagt i et intervju med Irish News, og la til:

- Men på en annen side har jeg hatt mange gleder i livet mitt, spesielt med barna mine. Man har oppturer og nedturer. Er ikke det hva livet handler om?

