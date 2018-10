20 omkom i limousin-ulykke i New York

Ulykken skjedde lørdag. Nå blir de grusomme tallene bekreftet.

20 personer skal være drept etter at en limousin skal ha krasjet i en ulykke nord i staten New York i USA.

Det melder Sky News søndag ettermiddag.

Limousinen skal ha vært brukt i forbindelse med et bryllup da den kolliderte. Hendelsen skal ha skjedd i Schoharie i staten New York, ikke langt unna delstatshovedstaden Albany, like før klokken 14 lørdag ettermiddag, lokal tid.

Lenge var det uvisst hvor mange som var drept i ulykken. Delstatspoliti meldte først om «flere døde», men søndag ettermiddag norsk tid bekrefter politiet at 20 personer skal ha mistet livet.

Årsaken til kollisjonen er ennå ikke kjent, og politiet arbeider nå med å varsle de pårørende, skriver Albany-avisa Albany Times.

Det er ennå ikke kjent hvor mange av de omkomne som satt i limousinen under ulykken, og hvor mange som var tilfeldig forbipasserende fotgjengere.

- Vi har flere enheter på plass fra delstatspolitiet som etterforsker detaljene, sier politiets Richard O'Brien ifølge Sky News.

- Vi har tatt i bruk både drone og enheten for ansiktsgjenkjennelse, legger han til.

Ifølge ubekreftede meldinger skal limousinen ha kollidert med en SUV. Andre meldinger, også de ubekreftede, sier at limousinen deretter skal ha truffet fotgjengere og myke trafikkanter ved lokalforretningen Apple Barrel, hvis parkeringsplass skal ha vært full av både kjøretøy og mennesker da ulykken skjedde.

State Police: 20 confirmed fatalities in crash involving limousine in Schohariehttps://t.co/FMB9nIAQJf — CNYCentral (@CNYcentral) October 7, 2018

Saken oppdateres.

Mest sett siste uken