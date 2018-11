Psykolog: - Mange menn er utro fordi de ikke tør å avslutte forholdet

- Menn drar gjerne ikke fra middag og dekket bord med mindre de har noe annet å gå til, sier familieterapeut og sexolog Thomas J. Winther.

- For mange menn, fungerer utroskap som en nødutgang ut av et forhold de ikke lenger vil være i. De tør bare ikke ta skrittet og si til partneren at de går. Men hvis de blir tatt i utroskap, så slipper de gjerne å si det.

Sexolog og familieterapeut Thomas J. Winther jobber ved helsehuset Villa Frisk i Sarpsborg, og har lang erfaring med par i krise. Utroskap er ofte et tema, og hans erfaring er at menn oftere enn kvinner bruker utroskap som en unnskyldning for å avslutte forholdet.

- Gjennom mange år som parterapeut, har jeg sjelden sett at menn drar fra middag og dekket bord med mindre de har noe annet å gå til. Det er klart det skjer, men det hører til sjeldenheten.

Handler sjelden om bare sex



Utroskap er ofte en konsekvens av at noe ikke fungerer i parforholdet. Hvis man føler man seg trygg og elsket av kjæresten sin, er det naturligvis mindre sannsynlig at man søker ut.

FAMILIETERAPEUT: Thomas Winther.

For utroskap handler sjelden om bare sex. Som regel er det andre behov man søker dekt av en annen, som nærhet, oppmerksomhet og opplevelsen av å bli sett.

- Vi mennesker har et grunnleggende behov for oppmerksomhet, vi ønsker at noen skal se oss. Noe av det vi tiltrekkes mest av, er de menneskene som bekrefter oss. Hvis man ikke føler seg sett hjemme, og så plutselig opplever å få masse oppmerksomhet av en annen, så vil det oppleves som spennende, sier Winther.

Det er mange typer utroskap. Systematisk utroskap, hvor man har vært utro med flere partnere over lengre tid, og lengre utroskapsforhold, hvor det gjerne er følelser involvert, er naturlig nok vanskeligere å legge bak seg enn typiske «julebord-utroskap».

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb.no har tidligere uttalt at utroskap er den vanligste årsaken til at folk oppsøker parterapi.

- Kvinner og menn er redde for ulike ting. Hvis en mann har vært utro mot kjæresten sin, er hun gjerne mest redd for at han skal ha utviklet følelser for vedkommende. For en mann er det derimot det fysiske samleiet som oppleves som mest truende, altså hvorvidt kjæresten har hatt sex med en annen mann, sa Narum i et intervju med Nettavisen i fjor.

UTROSKAP: - Hvis man ikke føler seg sett hjemme, og så plutselig opplever å få masse oppmerksomhet av en annen, så vil det oppleves som spennende, sier Winther.

Flere forsøker å redde forholdet



Men utroskap trenger ikke nødvendigvis å bety at forholdet er over. Ifølge Winther blir det stadig vanligere å forsøke å reparere forholdet etter utroskap, en påstand som støttes av psykolog Peder Kjøs.

- På 50- og 60-tallet var det knapt noen som gikk fra hverandre på grunn av utroskap, men det hadde jo økonomiske årsaker. Etter kvinnekampen var trenden motsatt, da var det nesten sånn at man kunne sette likhetstegn mellom utroskap og samlivsbrudd. Fra begynnelsen av 2000-tallet, snudde trenden. Nå forsøker man i større grad å jobbe seg gjennom det.

For de som har brukt utroskap som en unnskyldning til å gå ut av forholdet, er en mulig tilgivelse fra partneren kanskje ikke det man ønsket seg.

- Vi ønsker alle å være helter i våre egne historier, og du er jo verdens største drittsekk hvis du først har vært utro, så tilgir partneren din deg, men du velger likevel å gå.

Leser om de som tilgir utroskap



Akkurat hvorfor det blir vanligere å forsøke å redde forholdet etter utroskap, vet ikke Winther. Han tror imidlertid at noe av forklaringen ligger i at vi blir påvirket av ytre faktorer. Vi leser om de som velger å tilgi utroskap, og ser det samme i TV-serier, filmer og bøker.

PSYKOLOG: Andreas Løes Narum.

Hvis begge er innstilt på å jobbe hardt for å reparere forholdet, har både Winther og Løes Narum sett mange eksempler på at det kan fungere.

- Jeg har til og med vært borti tilfeller der den ene har vært systematisk utro over tid, hvor man likevel har greid å bygge opp en trygg relasjon - kanskje enda tryggere enn før utroskapet. En slik krise i parforholdet kan gjøre at man snakker om ting man ellers ikke ville snakket om, og man kan bli nær og trygg på en helt annen måte enn før, sa Narum til Nettavisen.

