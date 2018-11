En liten lykkepille

Sakte, men sikkert har jeg fått et forhold til musikken til Dylan Mondegreen - aner ikke hvorfor han har adoptert dette kunstnernavnet forresten - og med sitt femte cd-visittkort er det bare å slå fast at jeg synes det er usedvanlig behagelig å synke ned i hans univers.

Mondegreen befinner seg i den store indiepop-gryta. Det vil blant annet si at det er musikk med kvalitetsstempel på seg, men som de store plateselskapene ikke plukker opp fordi de ikke føler det store kommersielle potensialet finnes der.

På mange vis stemmer det nok en gang når det gjelder Mondegreens budskap og musikk. De åtte låtene, som han har skrevet, arrangert og produsert sjøl, befinner seg alle i et nydelig landskap der vakre vokalharmonier møter strykere fra Makedonia, nylonstrengsgitarer og annet krydder som aldri skaper uro i mottakerapparatet. Her er det egentlig bare å lene seg tilbake og la seg forføre av vellyden og de fine stemningene.

Big in Japan

Ikke bare i musikkbransjen er det noe som heter Big in Japan - det betyr vel bare at man bare har fått en viss oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Slik er det også med Mondegreen. Hans fine og inderlige stemme og pene og «ufarlige» melodiske landskap snakker nok veldig til et internasjonalt publikum med slike musikalske idealer.

Det er både styrken og svakheten til Mondegreen. Tekstene, der han tar for seg en rekke hverdagslige og småfilosofiske temaer - hele tida på engelsk, er alle innhylla i melodier som nok kan oppfattes som relativt enstonige i lengden. Her finner jeg ikke låta som umiddelbart slår meg som hitlåta - alle er like fine, hvis du skjønner.

Design

Dylan Mondegreen tar seg av hele pakka og gjør det på et flott vis også. Det betyr at han er mannen bak coverdesign og alt annet og at det er en estetiker av rang vi har med å gjøre, er det absolutt ingen tvil om.

Dylan Mondegreen A Place in the Sun Saiko/SkiPop Records/Musikkoperatørene

Dylan Mondegreen

A Place in the Sun

Saiko/SkiPop Records/Musikkoperatørene