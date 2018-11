Noe på gang?

Vi fikk gleden av å møte denne kvartetten, som i tillegg til de to nevnte består av elbassisten Luke Bergman og trommeslageren Ted Poor, for et års tid siden. Da tok de for seg engelskmannen Mike Gibbs´ musikk. Nå er det kun originalmusikk som står på programmet og det gjør det enda mer spennende.

Cuong Vu (49) er født i Vietnam, men flytta til USA som 6-åring og vokste opp i Seattle. I løpet sin etterhvert svært så innholdsrike karriere har han spilt med blant andre Pat Metheny, Laurie Anderson og David Bowie, men samtidig har han etablert seg som solo-artist med ei strålende trompetstemme.

Her møter vi Vu nok en gang sammen med Seattle-vennene Bergman, Frisell og Poor. En av verdens aller mest spennende gitarister, Frisell, har nå etter 30 år på vestkysten flytta tilbake til New York, men både den musikalske og den personlige relasjonen er så definitivt fortsatt på plass i fullt monn.

Denne gangen har alle de fire kameratene skrevet musikk og sjøl om alle har personlige ting å komme med som komponister, så er alt av det melodiske, men samtidig åpne og luftige slaget. De stortrives tydeligvis sammen og at de har jobba mye sammen på øvingsrommet når de har hatt fri fra «jobben» sin, er åpenbart.

Cuong Vu er skremt av det som skjer rundt seg, ikke minst i sitt hjemland. Han er virkelig skremt sier han, men håper han bare er paranoid. Kanskje er det naivt å tro at musikk kan gjøre noe med det, men Vu håper i alle fall at det er en forandring i lufta: «Change in the Air».

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.