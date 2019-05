Visjon Norge anmeldes for å ha kringkastet preken om barneeksorsisme

TV-kanalen Visjon Norge anmeldes for å ha direktesendt en preken der den amerikanske pastoren Rich Vera snakker om demonutdrivelse på barn, skriver Dagen.

Talen, som varte i 25 minutter, ble direktesendt på den kristne TV-kanalen 16. mai.

– Kan et barn ha Den hellige ånd? Absolutt. Kan et barn ha en annen ånd som angriper ham? Absolutt! Det skjedde på Jesu tid, sa Vera i talen.

Det er Anders Torp, sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp, som anmelder den omstridte kanalen. Han hevder selv å ha blitt utsatt for demonutdrivelse da han var 13 år gammel, og seks år senere brøt han med troen og farens menighet.

I dag driver han en Facebook-gruppe som jobber med å «spre nok bevissthet om rettighetsbrudd mot barn i trossamfunn, til at politikere setter foten ned og stanser utbetalinger av skattepenger til trossamfunn som delfinansierer rettighetsbrudd mot barn».

– Rich Vera gir på Visjon Norge et 25 minutters forsvar av, og en oppfordring til, demonutdrivelser på barn. Siden Vera kommer med et bibelsk belegg for at man kan utføre demonutdrivelser på barn, så kan det fungere som et pålagt krav for bokstavtro kristne, sier Torp til Dagen om anmeldelsen.

Preken er blitt slettet fra Visjon Norges hjemmesider. Jan Hanvold, som er sjef og TV-pastor i kanalen, vil ikke kommentere anmeldelsen overfor Dagen.