Elev (9) døde av hjernehinnebetennelse

En elev ved Vassbonn skole er død av smittsom hjernehinnebetennelse.





Eleven var innlagt på sykehus og døde torsdag, opplyser Oppegård kommune på sin hjemmeside.

- Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om at barnet som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse er død, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold.

Eleven var 9 år og gikk i 4. klasse.

- At et barn dør er det verste som kan skje

Ordføreren er preget av den triste hendelsen:

- At et barn dør er det verste som kan skje. Vår dypeste medfølelse og varmeste tanker går til familien, sier Sjøvold.

- Nå fokuserer vi på å ivareta familien, medelever og andre personer som var nære.

Skolen holder åpent for 4. trinn søndag og kommer til å ha en åpen samling på skolen mandag, for alle som har behov for å sørge.

35 personer blir vaksinert

De andre elevene i klassen og personer nær eleven, har fått antibiotika og vil bli vaksinert en av de nærmeste dagene.

Det dreier seg om rundt 35 personer.



- Vi mener å ha identifisert dem det gjelder, men er du i tvil, ta kontakt med smittevernkontoret, sier kommuneoverlege i Oppegård kommune, Dianne Lustvee Steenberg.

- Vær obs

Hun understreker at det er svært liten risiko for å bli syk.

- I nesten alle tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning, er det bare enkeltstående tilfeller. Kun i 1-3 prosent av tilfellene er det andre syke, sier legen.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir tips til hvilke signaler du skal se etter hos barn og unge som kan være i farsesonen.

- Oppdagelse av tidlige sykdomstegn og rask behandling er avgjørende for utfallet ved smittsom hjernehinnebetennelse, skriver de.