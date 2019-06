Ukraina snudde finalen og vant U20-VM

Sør-Korea tok en tidlig ledelse, men Ukraina snudde til 3-1 og vant finalen i U20-VM i fotball i polske Lodz lørdag kveld.

Sør-Korea fikk en fantastisk start på finalen. Bare et par minutter var spilt da dommeren tildelte dem straffespark. Fra ellevemeteren var lagets store stjerne Lee Kang-in sikker. Valencia-spilleren trillet ballen rolig i hjørnet.

Ledelsen varte i en snau halvtime. 34 minutter var spilt da Ukraina utlignet. Ballen falt ned hos Vladislav Suprijaga som trillet inn 1-1. Åtte minutter etter pause var Dinamo Kiev-spilleren på farten igjen og satte inn 2-1 for Ukraina.

Ingen asiatiske lag har vunnet U20-VM tidligere. Sør-Korea presset på for å hente inn Ukrainas ledelse og kanskje bli det første. Med 20 minutter igjen av kampen var de nære, men en strålende redning av Andrej Lunin sørget for at det sto seg 2-1.

Sør-Korea fortsatte å kjøre på for utligning, men like før slutt var kampen punktert. Ukraina satte inn 3-1 og sikret VM-tittelen etter en fantastisk soloprestasjon av Georgi Tsjtajsjvilij.

Norge var for øvrig med i mesterskapet i Polen. De tapte sin to første kamper, mot Uruguay og New Zealand. I den tredje kampen i gruppespillet vant de hele 12-0 over Honduras, uten at det holdt til å sikre avansement.

