Elektrogiganten Power med milliardtap de siste ti årene

Konsernet har levert blodrøde tall i mange år, men nå tror kjedesjefen på bedre tider.

Elektronikkjeden har vært gjennom svært mye. Mange butikker har blitt lagt ned, de har trukket seg ut av Sverige og de har skiftet navn. Til tross for nedskjæringer har konsernet hatt underskudd hvert eneste år siden 2008, skriver Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

På de ti regnskapsårene har konsernet bygget seg opp et underskudd på svimlende 3,1 milliarder kroner. Power-sjef Ronny Blomseth tror likevel på lysere og mer lønnsomme tider fremover, nå som konsernet har lagt bak seg flere år med kaos.





3500 ansatte

- Det er viktig for oss å komme over på den magiske plussen. Det er snakk om mange arbeidsplasser. Vi har 3500 ansatte, og for dem er det viktig å trygge arbeidsplassene. Når Elkjøp har en milliard i resultat, så viser det at det er mulig å tjene penger i denne bransjen, sier Blomseth til Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

Han viser til at underskuddene har gradvis blitt redusert de siste årene, og at det har vært en sterk omsetningsvekst per butikk. Blomseth nevner blant annet at 216 butikker i 2017 leverte samme omsetning som 920 butikker fikk til i 2009.

XXL-sjefen

En annen viktig faktor for elektronikkjedens snuoperasjon er at de fikk XXL-grûnder Øivind Tidemandsen inn på eiersiden.

Power-sjefen forteller også at han får stadige spørsmål om butikkdød på grunn av netthandelen, men det har han ingen tro. Til Dagens Næringsliv sier Blomseth at Power skal være en kombinasjon mellom butikk og handel på nett, fordi han tror kundene i fremtiden ønsker dette.