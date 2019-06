Sjögren: – Vi respekterer England, frykter dem ikke

Martin Sjögren avviste på sin pressekonferanse onsdag blankt at Norge frykter England før VM-kvartfinalen i Le Havre torsdag.

– Vi er absolutt ikke redde for England, vi er ikke redde for noe som helst. Derimot har vi respekt for motstanderen. Alle lag som har kommet så langt i VM, er veldig gode, sa han.

– Vi har gjort en god analyse av England, slik de sikkert har gjort av oss. Vi legger vårt spill oppå deres og forsøker å finne ting vi kan utnytte og ting vi må passe på. Jeg tror vi har forberedt spillerne godt på kampplanen. England er et godt lag, men Norge er også et veldig godt lag.

Tidligere på dagen hadde Phil Neville sittet samme sted og kalt Norge «den verst tenkelige motstander» for England i kvartfinalen.

– Norge har alt: De presterer taktisk, fysisk og teknisk. De er turneringens overraskelseslag, for de er ikke i topp ti på FIFA-rankingen, men de støtter seg til en sinnstilstand, en solidaritet og et spill som gjør dem formidable, sa Neville.

– Kanskje har Ada Hegerbergs fravær gjort dem sterkere, fordi de måtte vise at de kan prestere uten henne. Dette er den verste motstanderen vi kunne få i kvartfinalen. For å vinne må vi heve nivået vårt 10 til 15 prosent.

Eksplosjonsartet utvikling

Norge og England er to av sju europeiske lag i VMs kvartfinaler, og Sjögren ble spurt om den europeiske dominansen.

– Kontinentet der VM spilles pleier å ha en liten fordel, men ingen ville vel på forhånd trodd at europeiske lag skulle dominere så mye. Utviklingen her har vært eksplosjonsartet, og de store klubbene satser nå seriøst på sine kvinnelag. Det gir resultater framfor alt for de europeiske landslagene, sa han.

– Det er ikke lenge siden alle kvinnelige spillere jobbet eller studerte på full tid ved siden av, men når klubbmiljøene blir mer profesjonelle er det mulig for kvinner å leve som profesjonelle fotballspillere. Der ligger Europa i forkant.

Han fikk også snakke om de skandinaviske landenes pionerrolle og utfordringen med å henge med når de store landene satser tungt.

Gode grep

– Norge og andre skandinaviske land var tidlig ute med kvinnefotball. Vi har en historie som er veldig fin. Vi hadde store suksesser tidlig, men de store nasjonenes satsing gir en annen konkurransesituasjon. Likevel er både Sverige og Norge videre til kvartfinale, så vi kan fortsatt konkurrere på landslagsnivå, sa han.

– Vi gjør veldig gode grep i Norge, og vi får spillere ut til større ligaer. Det vil trolig bli enda mer av det, men våre egne ligaer vil fortsatt være viktige, for det er de som skal fostre spillerne som skal inn i landslaget i framtiden.

Sjögren snakket seg varm på et engelsk spørsmål om Caroline Graham Hansen.

– Hennes kvaliteter på banen har vi kjent lenge, men den største utviklingen hennes er utenfor banen. Hun er i kapteinsteamet og tar et større ansvar for gruppen. Det har også bidratt til at vi får enda mer ut av henne på banen. Hun er en superstjerne i mine øyne, sa han.

Han skrøt av det medisinske teamets arbeid med restitusjon og forsikret at alle 22 i troppen er 100 prosent klare for kamp. Det kunne ikke Neville gjøre. Han har både skade- og sykdomstrøbbel i sin tropp.

(©NTB)