Olav Thon i eiendomskrangel: – Dette er en særdeles dårlig bryllupspresang

Den nygifte Olav Thon (95) reagerer på at KLP får bygge Oslos høyeste bygg mens hans nabobygg får blankt nei av kommunen.

KLP skal bygge Oslos høyeste bygg i Oslo sentrum, og har fått godkjent planene av Plan- og bygningsetaten. Bygget skal til slutt bli 135 meter høyt og dermed parkere Oslo Plazas rekord på 117 meter.

Men like ved det nye rekordbygget er Gunerius-kvartalet som Olav Thon eier. Han har imidlertid fått streng beskjed om at han bare får bygge opp til 42 meter i høyden.

LYKKELIG GIFT: Olav Thon (95) giftet seg med Sissel Berdal Haga (78) den 21. juni. Han synes bryllupspresangen til Plan- og bygningsetaten er særdeles dårlig. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Dårlig bryllupspresang

– Jeg har Gunerius-kvartalet, som er under tre minutters gange derfra, og som jeg har fått beskjed i store trekk må holdes innenfor 42 meter. Samtidig får KLP altså muligheten til å føre opp et bygg som er tre ganger høyere, forklarer Thon før han referer bryllupet sitt forrige uke:

– Det synes jeg er en særdeles dårlig bryllupspresang, sier Thon til Nettavisen.

NY REKORD: Det nye KLP-bygget skal både ha hotell og kontorer midt i Oslo sentrum. Høyden skal sette ny rekord på 135 meter. Foto: Tegmark

Store planer

Olav Thon har lenge hatt planer for å bygge stort på Gunerius-kvartalet. Det slitne kjøpesenteret trenger oppussing, og Thon-gruppen foreslo å rive det som er kjent som Gunerius-tårnet og bygge helt nytt. Han snudde etter kjeft fra Oslo kommune og Byantikvaren.

Det er ikke første gang Olav Thon har fått kjeft fra Byantikvaren, og vært i heftige krangler med myndighetene som har stoppet hans utbyggingsplaner.

– Vi har en byantikvar som er så hinsides og jævlig at det overgår alt, sa Olav Thon i en heftig krangel i 2011 til DN.

Størst av alt er kjærligheten

Den ellers tørre Plan- og bygningsetaten parerer med at det er ikke bare høyden som teller.

– Vi er veldig godt fornøyde med utviklingen av prosjektet i Guneriuskvartalet – høyder er jo ikke alt, det indre teller mer. Størst av alt er uansett kjærligheten, sier enhetsleder Silvia Jørgensen i Plan- og bygningsetaten til Nettavisen.

Jørgensen forklarer at det Gunerius-kvartalet ligger utenfor det såkalte «Områdeprogrammet for Oslo S», og dermed får ikke Thon bygge like høyt som naboen.

– Bystyret i 2012, ved behandlingen av områdeprogrammet for Oslo S, stilte seg bak at det kan ligge et høyhus på eiendommen Biskop Gunnerus gate 14B. Hvor høyt bygget blir til slutt er uansett ikke avgjort, sier hun.

BARCODE: I dag holder KLP til i Bjørvika, på Barcode med et av byggene som stikker seg mest ut. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

KLP: – Vi er fornøyd

KLP, som har som hovedformål å administrere pensjonskassen til kommunalt ansatte, er veldig fornøyd med å ha sikret seg muligheten til å bygge Oslos høyeste bygg.

– Det er riktig både med tanke på klima og bærekraftig byutvikling å utnytte tilgjengelig tomter på Norges ubestridte kollektivknutepunkt på best mulig måte. Det er klimasmart byutvikling å legge vekt på å etablere så mange arbeidsplasser på knutepunktet som mulig, sier utviklingsdirektør i KLP, Eskild Rolstad til Nettavisen.

– Ser dere noen spesiell grunn til at dere får lov, mens Thon får nei?

– Prosjektet tilfører verdier lokalt på en måte som ingen andre prosjekter i sentrum gjør. Cirka 50 prosent av tomta gis tilbake til publikum og lojalmiljøet i form av møteplasser, blå-grønn park og tilrettelegging for gående og syklende. Sånn sett løser prosjektet et stort problem ved Oslo S, sier Rolstad.