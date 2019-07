Toppobjekter dukker opp i spennende V4-lunsj

Ove A. Lindqvist er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En av årets BESTE uker venter for vi som elsker å spille på hester. Vi går nemlig inn i den uken av året hvor fokuset er rettet mot Tønsberg og Jarlsberg. Her blir det TRAVFEST fire dager på rad fra sommerbyen, og det betyr stor sport og et stort spill. Når det gjelder mandagen så er den som vanlig innholdsrik, og vi jakter både en flying start på uken og en flying start på mnd. Jarlsberg åpner ballet denne mandagen med sin franske V5-lunsj kl.12.10. Ti minutter senere blir det V4-lunsj fra Sverige og Dannero. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, før Mantorp avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

Dannero innleder juli med en svært spennende og åpen lunsjomgang. Vi drar til direkte i den nye mnd, og disker opp med flere mildt sagt interessante objekter som du vil elske infoen på. Vi anbefaler deg varmt å ta rygg på følgende:



V4-1 : 7 Major Vici – Blir ikke helt tatt på alvor i innledningsløpet, og det er kanskje ikke så rart med en elendig rad? Dog skal man være klar over at raden lyver noe, og at den sist var ganske positiv etter at den feilet i angrep. Er veldig kjapp ut på volte, og her klemmer nok Mats E. Djuse til direkte. Blir livsfarlig i et såpass billig løp som dette med klaff, og den skal med på alt av seriøse bonger.

V4-2 : 6 Zätasekinen – Piler til tet, og siden er dette hesten å slå? Vi er veldig inne på akkurat det. Var riktignok ikke på topp sist, men er nok behandlet i pausen, og vi forventer den tilbake på sitt beste nå. Var kun en lengde bak en såpass god hest som Zeus Dipa nest sist, og på ren kapasitet holder vi vår klare ide minst like høyt som favoritten. MÅ BARE SPILLES FRA NYDELIGE BETINGELSER!

V4-3 : 3 Bara Snygg – Ble feildisponert sist, men var uansett veldig god i nederlaget. Kusken dro ordentlig unna, og Bara Snygg ledet bitvis med veldig mye. Fikk det på slutten, men var likevel ikke langt bak i mål. Møtte da BETYDELIG bedre hester enn dette. Kan fort lede dette ikke så altfor tøffe løpet fra start til mål, og den skal passes. Vår knepne tipsener i et ellers åpent løp.

V4-4 : 8 Santana’s Ultimate – Hadde kun 5,5% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er altfor lite. Den har virkelig vært bra på slutten, og fortjener en seier. Den var bunnsolid etter galopp på en elendig bane sist, mens den ble spurtet ned på streken nest sist. Tredje sist var den utrolig god/tapper i nederlaget. Blir mandag enormt kuskeplusset med Ove A. Lindqvist, og her må man være på vakt! Nå kommer seieren?