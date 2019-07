Taylor Swift i trekantdrama med Bieber og manageren: – Mobbet meg på mitt svakeste

Bieber mener Swift ypper til mer mobbing når hun nå tyr til sosiale medier for en meget offentlig oppvask.

Søndag delte Taylor Swift et innlegg på sin Tumblr-side, hvor hun skisserer en kamp om rettighetene til de multiplatina-selgende platene hun laget tidligere i karrieren.

– I årevis tryglet jeg om å få sjansen til å eie mitt eget arbeid, begynner Swift.

Hun forklarer at hun fremfor å eie musikken kunne få en avtale med et plateselskap om å tjene tilbake rettighetene til ett album om gangen - mot at hun produserer nye album. Dermed vil ett nytt album ville bety rettighetene til et gammelt album.

30. juni ble det imidlertid kjent at Justin Biebers trofaste manager Scooter Braun nå har kjøpt opp plateselskapet for 300 millioner dollar, og dermed er rettighetene til hele Taylor Swifts musikkatalog i hans eie.

Taylor Swift føler seg mobbet og manipulert



Det har ikke falt i god jord hos Taylor, og hun bruker sterke ord for å beskrive hva hun føler om manager Braun:

– Alt jeg klarte å tenke på var den ustanselige, manipulative mobbingen jeg har fått fra ham i åretvis, skriver Taylor.

Hun peker på at Braun har hatt ansvar for Kanye West da han laget den famøse nakenvideoen til sangen «Famous», hvor en replika av Taylor lå naken i seng med blant annet Donald Trump, Kanye og kona Kim Kardashian.

I tillegg reagerte hun på et bilde Justin Bieber la ut etter at Kim Kardashian i hemmelighet tok opp en samtale mellom Taylor og Kanye. På bildet, som er en skjermdump fra Justin Bieber på Facetime, kan man se Scooter Braun posere med åpen munn ved siden av en flirende Kanye West.

– Dette er Scooter Braun som mobbet meg i sosiale medier da jeg var på mitt svakeste. Han er i ferd med å eie all musikk jeg noensinne har laget, skriver Swift i rød ring på skjermbildet.

– Dette er verst tenkelig scenario for meg. Dette er det som skjer når du signerer en avtale som 15-åring med noen som definerer lojalitet som et konsept i en kontrakt. Og når den mannen sier at «Musikk har verdi», mener han at dens verdi er forbeholdt menn som ikke hadde noen rolle i å skape den, tordner Swift i Tumblr-innlegget.

Les hele hennes innlegg i bunnen av artikkelen.

Les også: Laksemilliardær Gustav Witzøe har kjøpt seg bil til 3,5 millioner kroner

Justin mener Taylor var ute etter sympati

Justin Bieber var rask til å hoppe på kommentarvognen. Han begynte først å beklage seg for mobbingen Taylor hevder seg utsatt for, og tar på seg skylda.

– Jeg tenkte det var morsomt den gangen, men i ettertid ser jeg at det er usmakelig og ufølsomt. Han hadde ikke noe med det å gjøre, i all ærlighet var han personen som ba meg om å ikke spøke på den måten, skriver Bieber.

Så slår han tilbake mot Swifts anklager - og det faktum at skittentøyvasken skjer i sosiale medier foran hele verdens øyne.

– I årenes løp har vi ikke møttes og fått snakket om våre forskjeller, sorger eller frustrasjoner. Så at du tyr til sosiale medier og får folk til å hate Scooter. Hva prøvde du å oppnå med det innlegget? Virker på meg som det var å få sympati, du visste også at ved å poste det vil fansen din gå og mobbe Scooter, fortsetter en frustrert Bieber.

Han oppfordrer artisten til å møte han og manager Scooter til en samtale for å klarne luften.

– Verden har sett deg samle og miste venner som visne blomster

Scooter Braun har så langt ikke latt høre fra seg, men i et lengre innlegg på Instagram langer kona hans Yael Cohen ut mot Swift.

– Hvorfor snakker du om mobbing? Verden har sett deg samle og miste venner som visne blomster. Det er lett å se at poenget med å dele dette var å få folk til å mobbe ham. Du skal liksom være en rollemodell, men fortsetter å promotere mobbing, skriver Yael.

Yael er blant annet bestevenn med Taylor Swifts tidligere bestevenn Karlie Kloss.

Hun skriver, i likhet med Bieber, at mannen har vært en støttespiller for Taylor Swift, også bak lukkede dører.

Videre mener Yael at Swift med sitt Tumblr-innlegg har trukket ikke bare mannen, men også henne og barna inn i en offentlig oppvask.

– Jeg håper du har verdighet, klasse og godhet nok til å la fansen din slippe dette, og ha en åpen diskusjon. Tumblr kan ikke fikse dette, men det kan en telefonsamtale, avslutter hun.

Slik lød Taylors kritikk: