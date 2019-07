Lekket United-epost viser Uniteds overgangsplaner

Manchester United-direktør Ed Woodward skriver ifølge Sky Sports i en intern epost at klubben har håp om å gjøre flere forsterkninger i sommer.

Manchester United har allerede sikret seg Daniel James fra Swansea og Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace i dette overgangsvinduet.

I en intern epost, som Sky Sports har fått tak i, gjør direktør Ed Woodward det klart at han og manager Ole Gunnar Solskjær har håp om å gjøre enda flere forsterkninger i løpet av sommeren.

- Til tross for overgangsmarkedets oppblåste natur, med konstante spekulasjoner og historier, som kan være misvisende, så jobber rekrutteringsgruppen rolig bak kulissene sammen med Ole Gunnar Solskjær, for å bringe inn andre spennende spillere, som passer klubbens langsiktige visjon, skriver Woodward i eposten.

Det har vært tydelig at Solskjær ønsker seg yngre, sultne spillere denne sommeren, og signeringene av James og Wan-Bissaka passer den profilen.

- Etter Daniel James ankomst fra Swansea tidligere denne måneden, er jeg strålende fornøyd med å kunne meddele at vi har signert den spennende forsvarsspilleren Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace, skriver Woodward i eposten, som ble sendt til klubbens ansatte rett før overgangen ble offentlig kjent.

- Aaron passer perfekt inn i Oles filosofi og planene for å bygge dette laget, og han er en spiller som fansen vil like når sesongen kommer i gang, skrivre Woodward videre.

Øvrige britiske tabloidaviser har den siste tiden koblet United opp mot to øvrige briter i starten av 20-årene, Sean Longstaff fra Newcastle og John McGinn fra Aston Villa.

Ifølge The Sun må United ut med 50 millioner pund dersom de ønsker å signere sistnevnte.

Daily Express skriver mandag at spissen Wissam Ben Yedder nærmer seg en overgang til Manchester United. Den 28 år gamle spissen spiller i dag for Sevilla, og skal være aktuell for United, uavhengig av om Romelu Lukaku blir solgt i sommer eller ikke.

Manchester United serieåpner med bortekamp mot Chelsea søndag 11. august.