Strålende V64-omgang med formtoppet banker

Joakim Løvgren er aktuell i kveldens V64-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En av årets BESTE uker venter for vi som elsker å spille på hester. Vi går nemlig inn i den uken av året hvor fokuset er rettet mot Tønsberg og Jarlsberg. Her blir det TRAVFEST fire dager på rad fra sommerbyen, og det betyr stor sport og et stort spill. Når det gjelder mandagen så er den som vanlig innholdsrik, og vi jakter både en flying start på uken og en flying start på mnd. Jarlsberg åpner ballet denne mandagen med sin franske V5-lunsj kl.12.10. Ti minutter senere blir det V4-lunsj fra Sverige og Dannero. Leangen står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55, før Mantorp avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Mantorp byr på en spennende V64-omgang denne kvelden, og det er fyldige felt med mange vinnerkandidater som venter. Vi var en god stund i tenkeboksen før vi kom frem til den beste bankeren i omgangen, men landet tilslutt på formbomben 3 Staro Leonardo i finalen. Burde komme seg tidlig foran, og da skal løpet være over. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 1 Libellus – Kan vise seg å være litt spennende her. Dette er nemlig en flink sprinter, og nå virker dessuten formen å være på riktig vei. Kjørte seg fast mot bedre hester enn dette sist, og den varslet altså litt form igjen. Sprintet 11 i fjor, og den kan flytte på beina. Er kjapp i vei, den er sikret et bra opplegg, og i helt riktige omgivelser skal man altså være litt på vakt. OBS!

V64-2 : 4 Exodus Brick – Har en veldig riktig oppgave foran seg her, og den dukker opp på foto om alt går riktig for seg. Fullførte klart godkjent sist i et løp hvor det gikk i 12-fart tilslutt. Utvikler seg veldig fint, og den kan nok neppe få en spesielt bedre oppgave enn dette. Vår ide i et lite, men jevnt 3-årsløp.

V64-3 : 11 Let It Be Me Tooma – Her blir 5 Hodder enormt hardt betrodd, og på ren kapasitet er den muligens best. Vær dog litt OBS på at den i sine to løp etter et lengre avbrekk ikke har fungert optimalt, og vi er ikke helt trygg på denne storfavoritten. Vår ide er det FIN grunnkapasitet i, og tredje sist gikk den et svett løp etter grov galopp. Den fikk et stort pluss i kanten av oss da. Kommer ut etter en liten pause nå, men leverer denne på sitt beste, ja, da er den god nok i massevis til å skrelle. OBS!

V64-4 : 2 Love No More – Er et av dagens aller beste objekter, og en hest vi tror MYE på. Den leverte et strålende oppløp etter galopp nest sist (feilet når den var med og kjørte om tet). Sist satt den bom fast som fulltanket, og hadde vunnet enkelt med luker. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre opphold, og formmessig kan den neppe bli bedre enn dette. VI TROR MYE PÅ DETTE HELFREKKE OBJEKTET!

V64-5 : 8 Attaboy – Kjører seg tidlig til tet, og siden er dette hesten å slå? Var bunnsolid i nederlaget sist, og den falt med flagget til topps da. Den blåseren gjorde nok uansett godt etter pause, og vi forventer den noen knepp forbedret til denne starten. Distansen er normalt kun et pluss, og her er vi veldig inne på at Kontio klemmer til direkte. Må ha en meget bra sjanse. Plasseres foran 12 Exclusive Fire.

V64-6 : 3 Staro Leonardo – Blir vår banker i en åpen og utfordrende V64-omgang. Den gikk PIGG i mål etter sene luker sist, og travet rundt 10,9-11,1 da. Så ble den felt av banen nest sist, mens den også tredje sist kom til mål med krefter igjen på en 11-tid. Er veldig kjapp fra start, den har trukket et perfekt spor, og dette må da dreie seg om en bunnsolid sjanse for tet og slutt? ALL IN!