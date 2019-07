- Fikk sparken på grunn av Trump-tegning

Avistegneren Michael de Adder sier han fikk sparken på grunn av denne tegningen.

Selskapet News Brunswick i Canada har avskjediget avistegneren Michael de Adder.

Det skjer bare noen dager etter at de Adder 26. juni i år publiserte en avistegning på sin egen Twitter-konto, melder NBCNews.

På tegningen kan man se president Donald Trump som er ute på golfbanen i en golfbil, hvor han uttaler «Do you mind if I play through?», «Er et greit om jeg spiller gjennom?».

Foran ham i vannet ligger Óscar Alberto Martínez Ramírez (25) og datteren Angie Valeria (23. mnd). Bildet av de to gikk verden rundt etter at de to ble funnet døde i elva Rio Grande mellom Mexico og USA i forrige uke. De to ble tatt av strømmen og druknet.

- Fikk sparken

- Opp- og nedturene ved å drive med tegninger. I dag fikk jeg sparken fra alle aviser i New Brunswick, skrev De Adder på Twitter to dager etter at tegningen ble delt.

Etter at tegningen ble lagt ut på Twitter, kom selskapet Brunswick News Inc med en uttalelse der de benekter at han har fått sparken på grunn av den aktuelle tegningen.

- En falsk historie

- Dette er et falsk historie som uforsiktig og uvørent har dukket opp på sosiale medier, skriver BNI, som gjør et poeng av at de aldri ble tilbudt den aktuelle tegningen av de Adder.

De viser til at planen hele tiden har vært å bytte ut De Adder med en annen avistegner.

Wes Tyrell, president i Association of Canadian Cartoonists, mener forklaringen til BNI ikke er troverdig.

Tyrel sier at De Adder fikk sparken etter 17 år i selskapet fordi Donald Trump er «tabubelagt» i selskapet.

- Selv om han har gitt uttrykk for at det ikke var noen årsak til avskjedigelsen, er timingen ingen tilfeldighet. Michael de Adder har laget mange veldokumenterte tegninger av Trump, men de har derimot, systematisk, aldri dukket opp i selskapets aviser, skriver Tyrell på Facebook.

Selv om BNI er et Canadisk selskap, tror Tyrell penger og forretninger ligger bak beslutningen.

- Gjør deg opp dine egne tanker

Mandag er de Adder selv ute på Twitter igjen og kommenterer saken.

- De siste to ukene har jeg laget tre Trump-tegninger. To gikk viralt og den tredje gikk supernova, og dagen etter fikk jeg sparken ... Over natten var det som om jeg aldri hadde jobbet for avisen. Gjør deg opp dine egen tanker, skriver han.