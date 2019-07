Marokko går for gruppeseieren

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Strømsgodset, det er to kamper i Allsvenskan og det er fire kamper i Afrikamesterskapet. I tillegg starter Wimbledon-turneringen i tennis og det er en rekke spillobjekter derfra. Så er det også full serierunde i irsk Premier Division.

Sør-Afrika – Marokko B 2,15 (spillestopp kl 17.55)

Afrikamesterskapet, gruppe D. Sør-Afrika har egentlig gjort en grei figur i mesterskapet så langt. De tapte knepent 0–1 mot Elfenbenskysten i åpningskampen, og i den kampen hadde det ikke vært noe å si på om de fikk med seg ett poeng. Bafana Bafana slo tilbake mot Namibia og vant 1–0.

De to beste lagene i hver gruppe går videre til åttendedelsfinalene sammen med de fire beste treerne. Sør-Afrika vet at de må vinne mandagens kamp om de skal være sikret avansement i turneringen, men uavgjort kan være tilstrekkelig til å sikre en tredjeplass. Da vil de være avhengig av hjelp fra andre.

Marokko går til denne kampen med senkede skuldre. De er allerede klare for åttendedelsfinalene, men marokkanerne kan vinne gruppen sin med seier eller uavgjort i mandagens kamp mot Sør-Afrika.

Marokko startet turneringen med å slå Namibia 1-0, og deretter tok de en sterk 1-0-seier mot Elfenbenskysten. Den kampen viste hvorfor de er en av forhåndsfavorittene til å vinne mesterskapet.

Manager Hervé Renard har sjansen til å rotere på laget før denne kampen. Det betyr at han kan komme til å hvile sentrale spillere, men om han gjør det er fortsatt usikkert.

Sør-Afrikas landslagssjef Stuart Baxter gjør neppe endringer på laget etter 1-0-seieren mot Namibia. Mot et svekket Marokko-lag vil Sør-Afrika ha sjanse til å ta poeng, tror jeg. Men velger Marokko å stille med sitt antatt beste mannskap vil Sør-Afrika få problemer.

The Atlas Lions, som marokkanerne kalles, har scoret en gang og dratt nytte av et selvmål, så de har ikke vist altfor mye offensivt så langt. Det er forsvarsspillet som er den store styrken til nordafrikanerne. I likhet med Marokko er Sør-Afrika solide defensivt. Det ligger derfor an til å bli en målfattig kamp på Al Salam Stadium i kveld.

Bafana Bafana har spilt uavgjort mot Marokko i de tre siste kampene, og de vil forsøke å forsvare den gode statistikken. Begge lagene vil dra nytte av uavgjort i denne kampen. Marokko vinner gruppen, og Sør-Afrika vil antakeligvis gå videre med fire poeng. Denne kampen stinker U lang vei, men jeg tror Marokko vil gå for gruppeseieren her.

Jeg venter på at Ajax-stjernen Hakim Ziyech skal begynne å vise seg frem, men Marokko har også andre spennende offensive spillere. Nordin Amrabat er en av dem. Han har en fortid i klubber som Malaga, PSV, Watford og Galatasaray, men spiller nå i Al-Nassr i Saudi-Arabia. Younès Belhanda har spilt i flere toppklubber i Europa, men tjener nå til livets opphold til tyrkiske Galatasaray. Også Mbark Boussoufa er en interessant type. Han er offensiv midtbanespiller, og har tidligere spilt blant annet i belgiske toppklubber. Nå er han i likhet med de fleste andre marokkanske spillere havnet i Midtøsten. Han spiller forb Al Jazira i De forente arabiske emirater.

I forsvaret styrer Medhi Benatia. Den tidligere Juventus-stopperen holder nå til i Qatar-klubben Al-Duhail. Marokko har et bra mannskap.

Jeg tror de har bedre offensive spillere enn Sør-Afrika, og klarer de å få det første målet, tror jeg de vinner denne matchen. 2,15 i odds på marokkanerne er ok. Spillestopp er klokken 1755.

