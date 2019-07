Kraftig eksplosjon på Kypros

En kraftig eksplosjon rammet Kyreniafjellene nord på Kypros natt til mandag. Årsaken er uklar, men myndighetene mistenker at det var en drone som krasjet.

Det er foreløpig ikke meldt om sårede personer etter den mystiske eksplosjonen.

– Vi kan ikke si nøyaktig hva det var som forårsaket eksplosjonen, sier Kypros' forsvarsminister Savvas Angelides.

Myndighetene mistenker imidlertid at det var en drone eller et missil som krasjet. Det er indikasjoner på at den kan ha kommet fra Syria.

– Dette er ikke noe som kommer fra oss, sier den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci til den tyrkisk-kypriotiske nyhetskanalen BRT.

Vitner beskrev lyden av eksplosjonen som øredøvende. Eksplosjonen kunne høres over omtrent hele Kypros, som er på størrelse med den greske øya Kreta.

(©NTB)