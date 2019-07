Per Sandberg om Frp-ere: - De er to inkompetente krigshissere

Frp-toppene Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen får gjennomgå.

Konflikten mellom USA og Iran har tilspisset seg etter at Iran skjøt ned en amerikansk drone som fløy over Hormuzstredet utenfor landet.

President Donald Trump skal, ifølge The New York Times, 20. juni ha beordret et militært angrep på Iran, for så å trekke det tilbake i siste liten.

Nå ønsker USA ytterlige sanksjoner av Iran.

Frps tidligere nestleder og eks-statsråd, Per Sandberg, freser mot Frp-toppene Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen i et intervju med Dagbladet.

Bakgrunnen er at de to åpent i et intervju med Klassekampen (bak betalingsmur) støtter USA ved en eventuell konflikt.

- Inkompetente krigshissere

- Tybring-Gjedde og Amundsen er to inkompetente krigshissere. De sitter i Stortingets Utenriks- og forsvarskomiteen. Det beste jeg kan si om de to, er at de er fullstendig uten peiling. De er kunnskapsløse, sier Sandberg til Dagbladet.

På spørsmål om det er så ille å støtte USA, svarer Sandberg:

- De sitter i komiteen som sammen med regjeringen har ansvaret for vår sikkerhetspolitikk. Med sitt utspill i Klassekampen, hvor de vil støtte en krig mot Iran, sier det nok om hvor kunnskapsløse de er. Dette handler om at det neste år er valg i USA, og Trump gjør som presidenter før ham – finner en ytre fiende.

STØTTER USA; Stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) har nominert Donald Trump til fredsprisen for 2019. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Amundsen: - Må selvfølgelig stå skulder ved skulder med USA

I intervjuet i Klassekampen (bak betalingsmur) sier Amundsen at Norge må støtte USA hvis det skulle bli en krig med Iran.

– Norge må selvfølgelig stå skulder ved skulder med vår nærmeste allierte USA. Det er helt naturlig – og særlig overfor et terrorregime som Iran. Det er en selvfølgelighet.

Tybring-Gjedde uttaler i samme intervju at:

– USA kan ikke akseptere å bli ydmyket igjen. Da må de gjengjelde. Men et militært angrep tror jeg er utrolig uklokt, sier han.

Høyre: - Ingen grunn til å skyte fra hofta

Høyres Ingjerd Schou, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, mener det beste for Norge er å nærme seg EU.

Hun tror ikke flere sanksjoner er veien å gå:

– Det er ingen grunn til å skyte fra hofta med sanksjoner nå. Sanksjoner fører vanligvis ikke noe godt med seg uansett, sier Schou til Klassekampen.

Hun er kritisk til økte sanksjoner mot Iran og mener Norge må lene seg tettere på EU.

