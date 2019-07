Ørjan og Marna Haugen Burøe: Økte resultatet i 2018

Kjendisparet Ørjan Burøe og Marna Hauen Burøe bedret resultatet til over to millioner kroner i 2018.

Marna Haugen Burøe eier selskapet Familyfun AS. I selskapet arbeider både hun og hennes ektemann, komiker Ørjan Burøe. Paret er blant annet kjent fra TV 2-programmet Bloggerne.

Til tross for en vanskelig tid for paret (se lenger ned i saken), går det økonomisk godt for kjendisparet. Familyfun AS har økt resultatet før skatt fra 1,6 millioner i 2017 til i overkant av 2 millioner i 2018.

Økningen på i overkant av fire hundre tusen kroner har gjort at paret har unnet seg et utbytte på en million kroner. I tillegg til utbyttet har kjendisparet en solid lønn på til sammen tre millioner kroner.

Over 7 millioner

Overskuddet kommer som følge av økt aktivitet. Driftsinntektene i selskapet har økt fra 6,7 millioner kroner i 2017 til i overkant av 7 millioner kroner i 2018, mens driftskostnadene er redusert med rundt hundre tusen kroner.

Marna Haugen Burøe ønsket ikke å kommentere tallene ovenfor Nettavisen Økonomi.



Hun er kjent under bloggnavnet Komikerfrue og fortalte i juni at hun hadde fått kreft for andre gang. Den kjente bloggeren delte den triste nyheten i et innlegg på hennes egen blogg.

- Det er kjempevanskelig å skrive dette. For da blir det liksom sant. Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvending skrev Haugen Burøe.

Flere anklager

Også komiker Ørjan Burøe har hatt en tøff tid. Det stormet rundt kjendisen da han etter en rekke anklager om seksuell trakassering unnskyldte seg for å ha vært ufin mot flere kvinner.

- Det er jeg som må stå til ansvar for at jeg har vært en jævla stor gris. Men det betyr ikke at jeg må akseptere å bli kalt pedofil eller voldtektsmann. For det er jeg ikke. Jeg har gjort utrolig mye dumt, og det prøver jeg å rette opp i, sa Burø da til Nettavisen.

Unnskyldningen kom via Burøs egen podcast og fikk flere komikere til å se rødt. Saken endte til med at komikerens manager Erlend Bakke brøt samarbeidet med komikeren.