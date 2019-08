To nye bilbranner i Oslo lørdag ettermiddag

Totalt fem biler har tatt fyr i Oslo det siste døgnet. Politiet etterforsker om det er sammenheng mellom brannene.

– Det må etterforskes videre før vi kan si om det er en sammenheng og hva som er brannårsaken, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til NTB.

I 17-tiden begynte det å brenne i en bil i Skedsmogata i Oslo, mens det noen timer tidligere hadde begynt å brenne i en bil ved Kampen skole.

– Vi har akkurat kommet til stedet, og brannvesenet driver med slukking. Det brenner godt, sier Heidenstrøm om brannen ved Kampen skole.

Ved 17.30-tiden melder politiet om at bilbrannen er slukket, og at bilen vil bli tauet inn for videre tekniske undersøkelser.

Natt til lørdag måtte politi- og brannvesen rykke ut til to bilbranner i Oslo. Til sammen tre biler ble ødelagt i de brannene.

(©NTB)