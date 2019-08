Danske fengselsbetjenter frykter hasj i hodet – tar i bruk sykkelhjelmer

Hasjpakker og spritflasker blir jevnlig kastet over murene på Jyderup fengsel. Etter å ha blitt truffet i hodet, tok fengselsbetjentene på seg sykkelhjelm.

Ifølge fagbladet Fængselsfunktionæren ble en betjent nylig truffet av en «hard ball laget av gaffateip» som inneholdt 30 gram hasj og 10 gram kokain. Dagen etterpå ble det kastet tolv flasker alkohol over murene.

Betjenten som ble truffet av hasjballen forklarer at signaleffekten av tiltaket er vel så viktig som den reelle beskyttelsen.

– Dagen etter at jeg ble truffet, tok jeg og en kollega på oss sykkelhjelmer på da vi gikk ut i gården til de innsatte. Det var selvfølgelig litt på gøy, men også for å gi beskjed om at vi har fått nok, sier Kim Winther Kristensen til fagbladet.

Betjentene klarer å konfiskere noen av smuglervarene som blir slengt inn i fengselsgården, men de klarer ikke å finne alt.

Fagforeningen Fængselsforbundet mener at fengselet er underbemannet, og at det derfor er blitt for lett for folk utenfor å kaste ting inn.

Fengselssjef Ole Hansen sier at fengselet gjør alt de kan for å løse problemet.

– Vi bruker alle verktøyene vi har til rådighet. Gjerder, kameraer, dialog med de innsatte og sikkerhetsmessige foranstaltninger, sier han til Fængselsfunktionæren.

