- Nei, du kan ikke påvirke klimaet

Klimadebatten spisser seg til i disse valgdager, og partiene kjemper en intens kamp om hvem som har den grønneste profilen og de beste løsningene for å redde klimaet.

Av Bjørn Olav Bjørgum

Skoleelever streiker og mannen i gata oppfordres til å ha dårlig samvittighet for å kjøre barna til skole og barnehage, kjøre til jobben, eller for å reise med fly.

Det hele har blitt en øvelse i politisk korrekthet, og det tegnes et bilde av Norge som en avgjørende faktor i spillet om verdens og klimaets framtid. Partiene skyr ingen midler i måten de kommuniserer klimaspørsmålet på, i håp om å skremme befolkningen til sitt parti.

Sannheten er ofte en helt annen, og alt av tallgrunnlag og statistikk tegner et veldig annerledes bilde.

Utslippene av klimagasser i Norge var på nesten 53 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Ser man på den totale mengden utslipp fra alle verdens land er denne på 37.100 millioner tonn, altså 37,1 milliarder. Norges andel av utslippene blir da 0,14 prosent eller 1,4 promille.

Om vi så skulle nå nullutslipp i morgen, betyr dette en reduksjon i verdens CO2-utslipp som er så liten at den ikke engang vil kunne gi en målbar effekt.

Med tanke på at utslipp fra norsk veitrafikk utgjør 1/5 av 1,4 promille, blir det derfor søkt å stå på TV og snakke om hvordan en ubetydelig nedgang i veitrafikken skulle påvirke en ellers ubetydelig andel av verdens samlede utslipp og dermed gi global klimaeffekt.

Det virker heller ikke som om hverken politikerne eller befolkningen generelt vet hvor mye olje og gass Norge produserer, og hvor liten effekt en stans i norsk petroleumsindustri egentlig vil gi på et globalt nivå.

Norge står for cirka en prosent av all naturgassproduksjon, og cirka to prosent av all oljeproduksjon. En nedleggelse av olje og gassvirksomhet vil derfor heller ikke gi noen global effekt da de 10 mest-produserende oljenasjonene står for 70 prosent av all produksjon, og disse vil dekke opp for den norske markedsandelen.

Hvis norske politikere virkelig er seriøse i spørsmålet om å gjøre noe for klimaet, så må de slutte å diskutere sykkelstier og bompenger i Oslo, og heller fokusere på de store utslipps-nasjonene og hvordan vi kan påvirke de til å kutte i sine utslipp.

For uansett om vi kutter alt av utslipp her hjemme og legger ned oljenæringen, forblir problemet det samme.

Og hva skal politikerne krangle om da?

Kilder: SSB, IAE, EU, JRC