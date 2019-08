«Home and Away»-stjerne Ben Unwin er funnet død

Skuespilleren ble 41 år gammel.

Skuespiller Ben Unwin, best kjent for sin rolle som Jesse McGregor i «Home and Away», er død.

Unwin ble funnet død i hjemmet sitt onsdag 14. august, av politistyrker.

Det melder flere australske medier.

Politiet forteller av det ikke anses som et mistenkelig dødsfall.

Bens rolle som den opprørske Jesse McGregor ble også hans mest kjente rolle som skuespiller.

TV-kanalen bak «Home and Away», Channel 7, har uttrykt sin sorg over Unwins bortgang.

– Skuespillere og stab fra Home and Away er triste over å motta beskjeden om dødsfallet til en tidligere skuespillerkollega, Ben Unwin.

– Bens jobb i rollen som Jesse McGregor vil bli husket med mye kjærlighet, skriver de.

Også flere tidligere skuespillerkollegaer minnes Unwin i dag.

– Vi hadde årevis med latter, enten det var fnising på set mens vi prøvde å spille inn en scene som elskere eller latterkramper på pub etter jobb, skriver Kimberley Cooper, som spilte mot Unwin i rollen som «Gypsy Smith».

Artikkelen oppdateres.