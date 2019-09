Test: Mercedes GLC 220d facelift

Storselgeren har blitt mye bedre - men dette er feil motor.

Det gode

En god bil har blitt enda bedre

Klasseledende interiør

Velfungerende firehjulsdrift

Godt med bakseteplass

Godt med bagasjeplass

Svært høy komfort

Kompetente og gode kjøreegenskaper

Klasseledende sikkerhetsutstyr

Det dårlige

Med en avgiftsvinnende ladbar hybrid rundt hjørne, vil «ingen» velge den nye dieselmotoren

Bilen kunne fortjent sprekere motor

I overkant diskrete designendringer

Det grusomme

Ingenting

Fakta Mercedes GLC 220d facelift ↓ Motor: R4 turbodiesel

Volum: 2,0/1950 ccm

Effekt: 194 HK v/3800 RPM

Dreiemoment: 400 Nm v/1600 RPM

Girkasse: 9-trinns automat

Drift: Alle / 4Matic

Størrelse: 4655/1890/2096 mm

Egenvekt: 1330 kg

Bagasjeplass: 550/1600 liter

Hengerfeste: 1930 kg

0-100: 7,9 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,59 l/mil

CO2 (WLTP): 156 g/km Pris:

Bilmodell: 683.000 kroner

Testbil: Ukjent, rundt 850.000 kroner

Storselgeren GLC har fått seg en real ansiktsløftning.

Mercedes GLC er en bil som har slått virkelig godt an i Norge. Kombinasjonen av strålende komfort, markedets beste interiør, hyggelig ytelse og ladbar hybrid førte bilen inn på bestselgerlistene.

Der befant den seg frem til Mercedes bestemte seg for å droppe den ladbare modellen i påvente av et større batteri som kom bedre ut av den nye standarden for forbrukstesting.

Da ble det bråstopp.

Nye linjer gir oss hint til den utgående GLE.

Men nå har den nye midtlivsoppgraderingen, bedre kjent som facelift, av GLC dukket opp. Vi venter fortsatt på en ladbar variant, men Mercedes lanserer den nye midtlivsoppgraderingen samtidig som EQC rulles ut på markedet.

Det er ikke tilfeldig, for EQC er egentlig en elektrisk GLC.

Ekte facelift

Mercedes har åpenbart vært ganske fornøyd med bilen i utgangspunktet, og har derfor vært ganske forsiktig med å endre for mye.

Fronten har fått et realt møte med skalpellen, for å følge endringene Mercedes har gjort i sitt designspråk. Men utover nytt design på lyktene bak, er det ganske diskrete hint.

De nye LED-lyktene gir et hint av lekenhet fra Mercedes.

Innvendig har det skjedd en god del mer. Interiøret til GLC var i utgangspunktet klasseledende, men Mercedes har utviklet sitt interiør ganske mye siden lanseringen.

Det betyr at både instrumentpanel, infotainmentskjer og selve infotainmentsystemet er oppgradert.

Ny infotainmentskjerm og nytt instrumentpanel - men ikke wide screen-løsningen du finner i nye generasjoner Mercedes. Det er i grunn helt griet.

Interiøret har også fått designhevinger som følge av at hele dashbordet har måttet blitt endret for å få plass til de nye skjermene.

Infotainmentskjermen til Mercedes er blitt en av markedets aller beste.

At endringene følger mye av det samme vi fant på C-klasse er ikke tilfeldig.

Nye motorer - som du ikke kommer til å bry deg om

Med en facelift følger det splitter nye motorer. Vår testmodell er en 220d, som tidligere var på 2,1 liter, men som nå er redusert til 1,95 liter.

Den har fått lavere forbruk, lavere utslipp og mer effekt som er tilgjengelig lavere ned i turtallsregisteret enn tidligere. Det gir mindre avgifter, og dermed lavere utsalgspris - og er i grunn et perfekt kinderegg.

Den nye dieselmotoren er helt strålende. Synd det er jaktsesong på teknologien.

Bensinmotoren er nå såkalte letthybrider, som benytter Mercedes' 48V-system med en kombinert start/elmotor for litt ekstra futt. Disse har vi svært god erfaring med fra andre modeller.

Realiteten er likevel at vi ikke har noe som helst tro på at disse motorene kommer til å selge i nevneverdig grad i Norge.

Hybrid og elbiler er i ferd med å ta fullstendig overhånd i Norge, og GLC kommer nok ikke til å bli solgt i nevneverdige volum før den ladbare varianten etter planen dukker opp mot slutten av året.

Bakseteplassen er helt akseptabel.

Det hele er egentlig ganske trist. For selv om diesel har blitt et fy-fy-begrep, viser reelle tester nå at Mercedes nær fullstendig har tatt knekken på NOx-problemet.

Det herlige dieselmomentet, i kombinasjon med forbruket på langdistansekjøring, gjør at de er veldig lett å bli glad i.

Når tall fra NVE viser at norsk strøm genererer utslipp på 520 gram CO2 per kWh, og dermed gir elbiler et utslipp på rundt 100 gram per kilomenter, er det mulig å tenke seg at diesel ikke er så ille for klimaet heller.

Vi er effektivt i ferd med å fase ut en teknologi, når den endelig er i ferd med å nå sitt potensial.

GLC liker seg godt litt utenfor asfalten.

Når det er sagt, føles det ikke som noe stort offer å bli «avspist» med langt sprekere elbil- og ladbar hybrid-utgaver.

En drøm å kjøre

Vi har alltid opplevd GLC som en kompetent og god SUV å kjøre, og i en mildt oppgradert versjon har ikke det endret seg på noen måte.

Mercedes har blitt gode til å tilpasse luftfjæringen på en slik måte at det både gir svært høy kjørekomfort, uten at det blir en balje i svingene.

Svinger er helt greit for en GLC.

Fortsatt er det sånn at luftfæring liker seg best på jevnt dårlig eller jevnt god vei, og blir litt tatt på senga av plutselige humper i høy fart. Men hvorfor skal man i høyt fart egentlig sikte på de største hullene i veien?

Den oppgraderte dieselmotoren med mer effekt fremstår som en arbeidshest, og i kombinasjon med en av de beste automatkassene (9-trinn) på markedet, blir det hele en ganske kraftfull og sømløs opplevelse som gjør bilen lettkjørt.

En kan hamre løs på både landevei, motorvei og elendig grusvei med samme sinn.

Det er likevel ikke til å komme unna at elbilen EQC 400 og den ladbare hybridvarianten tilbyr mer spenning - i dobbel forstand. 194 hestekrefter er ikke lite, men man blir ikke sittende og føle at det er for mye krefter når gassen presses i bunn.

Det er helt åpenbart at bilen er laget for å tåle langt kraftigere skyts.

En strålende bil ingen vil kjøpe

Mercedes har tatt en flott bil, gjort den bedre og gitt den bedre krefter. Det er en oppskrift det er vanskelig å gjøre noe annet enn å applaudere.

GLC har ifølge offisielle tall en bakkeklaring på 181 centimeter. Det er nesten dobbelt så mye som elbilvarianten EQC.

Men det er veldig vanskelig å se for seg den som står i bilbutikken og tenker: «Jeg går for en GLC med dieselmotor, selv om jeg kan velge en EQC med mer krefter til lavere pris».

Det må i så fall være at man er en av dem som faktisk har behov for den ekstra bakkeklaringen som du må ofre på EQC. 181 vs 97 millimeter er stor forskjell.