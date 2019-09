Var ikke imponert av Haaland: - Så fikk han en utvikling jeg aldri har sett maken til

Erling Braut Haaland (19) er på alles lepper etter en fenomenal sesongstart i Østerrike. Nå kan han debutere med flagget på brystet i torsdagens landskamp mot Malta.

STORO (Nettavisen): Haaland har nemlig imponert massivt siden sesongen i Østerrike startet i slutten av juli.

Åtte mål på seks kamper gjør ham til toppscorer i ligaen, i tillegg har han tre målgivende pasninger og levert en rekke solide prestasjoner.

Belønningen ble plass i Lars Lagerbäcks tropp for første gang.

- Det er kjekt, jeg gleder meg. Det var en stolt beskjed å få. Jeg fulgte godt med på pressekonferansen, forteller Haaland til Nettavisen om sitt første uttak.

- Hva vil du oppnå første samling?

- Først og fremst bli kjent med støtteapparatet, lagkamerater og sånn, så får vi rett og slett bare se.

- Har du tro på å starte mot Malta?

- Egentlig ikke, siden jeg vet hvor mange andre gode spisser som er her. Men han tok meg vel ut fordi jeg er aktuell, så vi får se, sier han.

En som har latt seg imponere av 19-åringens fremskritt er tidligere Molde-lagkamerat Ruben Gabrielsen.

Men midtstopperen husker at han ikke ble voldsomt imponert da Haaland kom til Aker Stadion som 16-åring i starten av 2017.

- Første gang han kom til Molde syntes jeg ikke det var all verden. Men plutselig fikk han en utvikling jeg aldri har sett maken til. Etter det har han ikke sett seg tilbake. Han er mye sterkere enn han ser ut, han er mye raskere enn han ser ut, han er et beist. Vi er ikke overrasket i Molde over de stegene han har tatt, sier Gabrielsen til Nettavisen.

Spesielt Haaland er aktuell fra start mot Malta i en kamp Norge må vinne for å holde liv i EM-drømmen, før Sverige står for tur søndag. Hør hva Stefan Johansen og Håvard Nordtveit tenker om de to kampene:

Vokste enormt på kort tid

Da Haaland snakket med Nettavisen under U19-EM i Finland i fjor sommer, fortalte han om en oppsiktsvekkende fysisk forandring.

Fra han kom til Molde i februar 2017 vokste han seks centimeter og gikk opp 20 kilo i løpet av halvannet år.

- Farten og kraften hans er helt ekstrem. Det er noe han må ta vare på og utnytte til sin fordel, sa Hugo Vetlesen til Nettavisen om sin daværende lagkamerat på G19-landslaget.

Ruben Gabrielsen fikk selv merke dette på kroppen under treninger i Molde.

- Plutselig sa det pang, og han beviste at han var der for å gjøre en forskjell, husker Molde-spilleren.

Samarbeid med King?

Nå har en rekke eksperter bedt Lagerbäck om å teste Haaland sammen med Joshua King.

Grunnen er åpenbar: En duo med King og Haaland vil by på en miks av enorm fart og fysikk.

- Deg og King blir et vondt spisspar å møte, Haaland?

- Det stemmer nok, men som sagt er det mange gode spisser her, så uansett hvem som spiller blir det vondt, svarer han diplomatisk.

- Hvorfor har det løsnet for deg i år?

- Det er det jeg har sagt hele tiden, det er dette som har vært planen, så jeg er ikke overrasket over det, svarer han.

MOLDE-KAMERATER: Ruben Gabrielsen, og Erling Braut Haaland fant tonen på Aker Stadion. Nå er de sammen på landslaget. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Men det kunne faktisk vært mer enn 8 mål på 6 kamper. Haaland er nemlig straffespark-spesialist og har over flere år demonstrert imponerende prikkskyting fra krittmerket.

Derfor fikk han også ta straffespark da Salzburg fikk årets første allerede i andre serierunde. Haaland scoret, men da laget fikk en ny straffe i runde fem var det en annen som skjøt.

Ga bort straffe

Etter kampen uttalte Salzburg-trener Jesse Marsch at han var stolt av den manglende egoismen til visse spillere når det gjaldt straffespark.

Overfor Nettavisen bekrefter Haaland at han valgte å gi bort straffeansvaret til Hwang Hee-chan.

- Han spurte om han kunne ta den. Vi er et lag, og sånn er jeg, hvis noen spør om de kan få en straffe av meg, sier jeg aldri nei, forteller den norske unggutten.

- Men det er du som er straffeskytter egentlig?

- Ja, jeg er den beste straffeskytteren, så ja, jeg er jo det. Men det er mange gode straffeskyttere i klubben, og vi har scoret på alle straffene i år, så det er ikke noe stress, sier Haaland.

Taus Lagerbäck

Nettavisen spurte landslagssjef Lars Lagerbäck om han ville bruke Haaland som straffeskytter om han er på banen og Norge får straffe mot Malta, men da var svensken ordknapp.

- Jeg vet at Sverige kartlegger straffeskytterne våre, så det vil jeg ikke si noe om, forklarte Lagerbäck.

Norges kamp mot Malta har avspark 20.45 torsdag. Så venter Sverige på Friends Arena søndag kveld. Norge bør minst ha fire poeng på de to kampene om håpet om direkte EM-plass skal leve videre.

Så gjenstår det å se om Haaland får debuten sin.

P.S: Siden han er født i Leeds er Erling Braut Haaland tilgjengelig for det engelske landslaget. Hvis han får spilletid i løpet av disse to Norge-kampene er han imidlertid bundet til Norge for alltid.