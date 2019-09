Betalte 310.000 kroner for å klone katten

Etter å først ha begravd katten, gravde 22-åringen den opp igjen, pakket den inn i plast og la den i kjøleskapet.

NEW YORK (Nettavisen): Deretter tok den hjerteknuste mannen kontakt med et selskap som kunne klone katten, betalte 310.000 kroner og syv måneder senere var kjæledyret klonet.

Katten Garlic døde av en urinveisinfeksjon bare to år gammel, og kloningen av katten er nå den første som har funnet sted i Kina.

Selskapet som sto bak kloningen, Sinogene, ser nå for seg et enormt marked for denne typen kloning.

Selskapet, som er verdens første kommersielle selskap for kloning av kjæledyr, har også store fremtidsambisjoner.

- Kloning var mitt eneste valg

- I mitt hjerte er Garlic uerstattelig. Garlic etterlot ikke noe for fremtidige generasjoner, dermed var mitt eneste valg å gjennomføre kloningen, sier 22 år gamle Huang Yu til New York Times.

Han greide ikke leve med tapet av katten og er nå overlykkelig over kloningen.

- I mitt hjerte er Garlic uerstattelig. Garlic etterlot ikke noe for fremtidige generasjoner, dermed var mitt eneste valg å gjennomføre kloningen, sier 22 år gamle Huang Yu til New York Times. Foto: STR / AFP

- Da Garlic døde, ble jeg svært lei meg. Jeg greide ikke håndtere det fordi det var et så plutselig dødsfall. Jeg gir meg selv også skylden for at jeg ikke tok han til sykehuset raskere, sier han ifølge The Independent.

Det var i januar i år at den to år gamle katten døde. Etter å først ha begravd katten, kom Huang Yu plutselig på en artikkel han hadde lest om kloning av hunder i Kina.

Deretter tok han kontakt med selskapet Sinogene, som sendte en ansatt fra Beijing for å ta ut hudceller fra Garlic, som de igjen tok med tilbake til laben.

Slik skjedde kloningen

Selve kloningen skjedde ved at forskere implanterte hudceller fra Garlic inn i egg hentet fra andre katter. Etter elektriske eller kjemiske sjokk, ble 40 klonede embryoer implantert i fire katter som skulle være surrogatmødre.

Dette førte til tre graviditeter, hvorav to endte opp som aborter, opplyser Chen Benchi, sjefen for Sinogene’s medisinske ekspert team, til New york Times.

- Skaden er veldig liten, sier Mi Jidong, administrerende direktør i Sinogene til avisen.

Se video av hvordan kloningen skjer her:

Har klonet 40 hunder

Mi Jidong forteller at selskapet startet med kloning av kjæledyr i 2015 etter at en undersøkelse blant 1000 personer viste at det var et stort marked for det.

Så langt har selskapet klonet mer enn 40 hunder, noe som har kostet hver av eierne rundt 470.000 kroner.

Mi Jidong forteller at det er dyrere å klone hunder, fordi vinduet for å høste egg fra hunder er mindre enn hos katter. Direktøren forteller også at de har lagret DNA fra kjæledyrene til mer enn 100 personer, som alle nå venter på å få sine kjære dyr klonet.

Så langt har Sinogene klonet mer enn 40 hunder, noe som har kostet hver av eierne rundt 470.000 kroner. Foto: Sinogene.org

Marked på 250 milliarder kroner

Kjæledyrmarkedet i Kina er enormt, ifølge avisen, og er ventet å ha en verdi på over 28 milliarder dollar i 2019, opp nærmere en femtedel fra året før. Det tilsvarer rundt 250 milliarder norske kroner.

Avisen skriver også at det nå er 55 millioner hunder som er kjæledyr i Kina. Det tilsvarende tallet for katter ligger på 44 millioner, og akkurat dett markedet er sterkt økende.

Men Kina er på langt nær det eneste landet hvor kloning av kjæledyr er tillatt. Både i USA, Storbritannia og Sør-Korea finner slik kloning sted.

Dette bildet er en uke gammelt og viser Garlic, klonen, med surrogatmoren. Foto: STR / AFP

Barbra Streisand klonet to hunder

I USA er Barbra Streisand en av de mer kjente som har benyttet seg av muligheten. Hun har klonet to av sine hunder.

I et intervju i fjor røpet Streisand at to av hennes tre Coton de Tulears hadde blitt klonet fra hennes avdøde hund Samantha, som døde i 2017, 14 år gammel. Kloningen skjedde ved at man hentet celler fra hundens munn og mage, sier hun i intervjuet med Variety.

Her kan du se bildene av superstjernen med hundene:

Ingen lover for dyremishandling i Kina

Men i Kina er det et større ukontrollert marked for kloning enn i andre land, og det i et land hvor ikke dyrs rettigheter får mye fokus. Her er det ikke mange kinesere som mener at bruken av dyr for medisinsk forskning er spesielt grusomt, eller at kloning av dyr er spesielt problematisk.

NY Times gjør også et poeng av at det ikke finnes noen lover mot dyremishandling i Kina. Offentlige institusjoner ser heller ikke problemet med det.

Det tilfredsstiller eierens åndelige behov og søker lykken, sier Wang Chuduan, professor ved Kinas landbruksuniversitet til avisen.

- Det er et marked med etterspørsel. Så hva er da problemet, sier han

Kloningen ble ikke prikk lik

Den nye katten ble født 21 juli i år, og befinner seg fortsatt hos selskapet Sinogene, hvor den blir passet på av sin surrogatmor. Men selv om katten nå er klonet, ble den ikke prikk lik originalen. Da 22-åringen første gang fikk se kloningen i august i år, la han med en gang merke til at flekken Garlic hadde på haken, ikke var å se å kloningen. Sinogene forklarer med at klonen kan få endringer i både pels og øyefarge.

Klonen er ikke helt identisk med originalen. - Hvis jeg fortalte deg at jeg ikke var litt skuffet, så hadde jeg løyet. Men jeg er også villig til å akseptere at det er noen situasjoner der teknologien har sine begrensninger, sier 22-åringen Huang Yu. Foto: Privat/Huang Yu/South China Morning Post

- Hvis jeg sier at jeg ikke er litt skuffet, så hadde jeg løyet. Men jeg er villig til å akseptere at det er noen situasjoner der teknologien har sine begrensninger, sier 22-åringen.

Vil klone utrydningstruede dyrearter

Men selskapet Sinogene liker ikke begrensninger, og har større ambisjoner enn bare katter og hunder.

Selskapet Sinogene opplyser at deres neste store mål er å klone utrydningstruede dyrearter, som Sør-Kina-tigeren. Foto: AP Photo/Denis Farell

Ifølge administrerende direktør Mi Jidong holder de nå på å klone en hest.

Mi sier hans neste store mål er å klone utrydningstruede dyrearter, som pandaen og Sørkinatigeren. Og han forteller også at de tenker enda lengre.

Pandaen er også en utrydningstuet dyreart som man nå snakker om å klone. Foto: STR / AFP

På en pressekonferanse i august fortalte han også at de vurderer å bruke kunstig intelligens for å transplantere minnet fra den originale kjæledyret over på kloningen. Mi sa samtidig at det ikke var noe det var i gang med, men at det var en mulighet som tenlogien kunne gi.

- Det er en måte å se for seg fremtiden på, sier Mi.

Under kan du se intervju med Huang Yu, som fikk sin katt klonet: