Sårbare grupper får 466 millioner kroner i budsjettet

Det er satt av 466 millioner kroner til internasjonalt hjelpearbeid for sårbare grupper i statsbudsjettet.

– Over halvparten av midlene, rundt 260 millioner, skal gå til mennesker med funksjonsnedsettelser, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til VG.

Det er allerede kjent at 150 millioner av midlene skal gå til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri. De resterende midlene skal brukes til hjelpetiltak for mennesker som er utsatt for hiv og aids.

– Dette er en utrolig viktig seier for KrF, og ligger veldig opp til DNA-et vårt. Å hjelpe sårbare mennesker er bakgrunnen for at jeg har engasjert meg i politikk, sier Ulstein.

266 millioner av midlene er flyttet fra andre budsjettposter, mens 200 millioner kroner er friske midler.

Rundt 100 millioner av de friske midlene skal øremerkes til sivilsamfunnsorganisasjoner, som norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Regjeringen bevilger ytterligere 110 millioner kroner til «skadelige skikker».

Ulstein viser til at 12 millioner jenter blir giftet bort årlig og at 130 millioner jenter blir diskriminert og vanskjøttet.

(©NTB)