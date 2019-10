Legendariske Valeri Karpin får mye ros for suksessen til den norske midtbanejuvelen.

KALBAKKEN (Nettavisen): Mathias Normann har virkelig tatt den russiske toppdivisjonen med storm denne sesongen sammen med overraskelseslaget Rostov.

Etter 12 spilte serierunder er det nemlig kun Lokomotiv Moskva som ligger foran Rostov på tabellen. Lokomotiv, Rostov, Krasnodar og Zenit St. Petersburg står nemlig alle på 26 poeng, men det er hovedstadslaget, som senest vant ligaen i 2017/2018-sesongen, som leder på bedre målforskjell.

Mye av grunnen for dette er Normanns imponerende sesong etter overgang fra Brighton sist vinter. For sammen med trener Valeri Karpin og stjernespiss Eldor Shomurdov har de gjort at Rostov fort kan presse seg inn i den russiske gullkampen.

Legendarisk russer

23-åringen fra Svolvær sine prestasjoner er uansett noe av det som har vært mest imponerende denne sesongen. Han står nemlig med tre målgivende og én scoring fra sin dype midtbaneposisjon. Blant målgivende var en corner mot storklubben CSKA Moskva, da Rostov vant 3-1 på bortebane sist serierunde.

Normann selv er tydelig på at han har kommet til et punkt i karrieren der veldig mye har klaffet.

- Det er mange kombinasjoner som har gjort at det har stemt, føler jeg. Jeg har blitt litt eldre, funnet ut litt mer hva dette handler om, tar bedre vare på kroppen og så har treneren min selvfølgelig betydd enormt mye, sier Normann til Nettavisen.

SJEFEN: Valeri Karpin får mye av æren for å ha hjulpet Mathias Normann opp og frem i karrieren. Foto: Ennio Leanza (AP)

- Han var klar fra første minutt på hva han forventet av meg, hva jeg var god på, hva jeg måtte bli bedre på og han har i hvert fall fått ting til å fungere ting for meg. Han motiverer meg på alle mulige måter. Han er veldig autoritær og er en sjefsperson. Når han snakker, så lytter du. Mye av det han sier gir utrolig mye mening. Jeg bare hører på det han sier, holder kjeft og jobber hardt. Så går det slik det går.

Rostov ledes, som nevnt, at legendariske Valeri Karpin. Mannen med det flagrende håret hadde en lang karriere i spansk fotball med både Celta Vigo, Valencia og Real Sociedad, og på midtbanen for Russland fikk han hele 72 kamper.

På spørsmål om Karpin har brukt eksempler fra sin egen karriere for å motivere Normann, så er den norske midtbanemannen klar:

- Ja, det har han. Jeg tror kanskje at jeg minner ham om ham selv. Dersom han ser på mine reaksjoner at jeg sliter, så er han der på forskudd og sier ifra om hvordan jeg skal løse ting. Han betyr utrolig mye for meg der borte, sier Normann.

Her blir landslagsstjernen konfrontert med rykende ferske overgangsnyheter fra Serie A.

Og mye kan tyde på at verdsettelsen er gjensidig mellom Karpin og Normann. Til russiske Sport-Express skal nemlig Karpin ha uttalt at han ikke "engang hadde solgt Normann og Shomurdov om han så ble tilbudt 50 millioner euro".

Det er ikke bare Karpin som har latt seg imponere. Også landslagstrener Lars Lagerbäck var tydelig under mandagens pressekonferanse at Normann er en av de spillerne som virkelig trykker på for en plass i startoppstillingen mot Spania:

- Som jeg har sagt så oppdaget jeg ham i vinter i fjor, og han gjør det veldig gode kamper i Rostov. Han har fått en veldig sentral rolle. Han er en av deres balansespillere på midten, og kan variere mellom å spille offensivt og defensivt, han er god teknisk, sterk fysisk. Han er en god all-around-spiller, sa Lagerbäck.

Selv er Normann tydelig på at han gjør det som må til for å sikre tre poeng, enten det er borte mot stormakter som CSKA Moskva, eller foran et utsolgt Ullevaal Stadion mot Spania:

- Jeg har vinnerskalle, jeg gjør alt for å vinne kamper. Om jeg må løpe 13-14 kilometer har ingenting å si så lenge vi vinner. Om vi ligger dypt, om vi må dekke rom, om ballen må klareres for å ta tre poeng, så gjerne, sier Normann.





Storklubben viste interesse

Selv om hans inkludering i den norske landslagstroppen har blitt ansett som noe overraskende, så er han blitt et populært navn i Russland. Nylig ble han også kåret til månedens spiller i Rostov.

Uansett er hovedpersonen selv noe usikker på eksakt hva som blir sagt:

- Det aner jeg ikke, jeg skjønner ikke språket deres. Jeg har ikke peiling! Men ifølge oversetteren så prates det i hele Russland om meg og mitt navn, selv om jeg ikke aner hva det er som blir sagt, humrer Normann.

Det skal uansett ikke stå på interessen for den nordmannen. I sommer ble det rapportert av Sport-Express at storklubben Spartak Moskva hadde vist interesse for Normann, men hadde blitt blankt avvist av Rostov.

Selv er Normann tydelig på at han ikke ser noen grunn til å forlate Rostov slik ståa i klubben er nå:

- Jeg trives så godt der jeg er at dersom vi fortsetter slik vi gjør nå, og det kanskje blir Champions League eller Europa League, så er det ingen grunn til at jeg skal dra fra Rostov, sier den tidligere Bodø/Glimt-spilleren.

- Det er en fantastisk klubb, det er gode spillere og, ikke minst, treneren. Det er ikke vits, jeg har det så fint der.

Spartak Moskva har overhode ikke imponert denne sesongen i den russiske toppdivisjonen, men er uansett den mest suksessrike klubben hva angår russisk ligaspill.

Det er nemlig ingen annen russisk klubb som kan vise til flere ligatitler enn nettopp Spartak, som står med 23 totalt dersom man også regner inn hvor mange ligamesterskap de vant i den sovjetiske ligaen. Den russiske gigantklubben spilte Champions League-gruppespillet sist i 2017/2018-sesongen.