Uavklart helsetilstand for 15-åring etter voldshendelse på Toten

Helsetilstanden til 15-åringen som ble utsatt for en voldshendelse på Kapp på Toten, er uavklart. Guttens far er siktet for drapsforsøk.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

15-åringens tilstand er tidligere blitt betegnet som kritisk, men ifølge Ullevål sykehus er tilstanden nå uavklart, opplyser politiet. Gutten ble funnet livløs i en bolig på Toten i Oppland onsdag formiddag. Hans far har erkjent handlingen og ble torsdag varetektsfengslet i fire uker. Han har forklart seg i avhør og har ifølge politiet vært samarbeidsvillig og gitt en detaljert forklaring. Politiet har betegnet hendelsen som en dramatisk familietragedie som har rammet hele bygda. (©NTB)