Forsvarstabber kostet Norges U20-lag dyrt i tap mot Sverige

Det norske laget rotet det til for seg selv mot svenskene.

SVERIGE U20 - NORGE U20 3-2:

Det norske U20-landslaget var involvert i en prestisjeduell mot Sverige på Marbella mandag kveld. Det ble en kveld preget av tabber for det norske laget.

Jørgen Strand Larsen sendte Norge foran tidlig i første omgang, men Sverige slo tilbake etter å ha utnyttet en norsk forsvarstabbe. Strand Larsen ga på ny Norge ledelsen mot tampen av omgangen, men Sverige utlignet like etter.

Også Sveriges andre mål kom etter rot bak hos det norske laget. mangel på konsentrasjon hos Norges keeper Enoch Mawete Mwimba kunne gitt Sverige ledelsen til pause, men det norske laget slapp med skrekken.

Andre omgang ble en tam affære, men på overtid satte Peter Gwargis inn vinnermålet for Sverige, i en kamp der sløvt forsvarsspill kostet Norge dyrt.

13 minutter var spilt da Norge fikk kampens første sjanse. Elias Kristoffersen Hagen forsøkte seg med et godt skudd fra distanse, og Sveriges keeper Mathias Nilsson måtte gi til hjørnespark.

Den corneren skulle lede til mål. Markus Solbakken slo mot Erik Botheim ved bakerste stolpe og ha dyttet kula inn igjen. Sverige klarerte rett i Jørgen Strand Larsen og ballen rullet i mål.

Etter rundt 20 minutters spill kom svenskene til sin første farlighet i kampen, men Strand Larsen var også med i det defensive og fikk blokkert den gode skuddmuligheten på oppofrende vis.

Rosenborgs Erik Botheim styrte og stelte mye offensivt for Norge en periode og etter 25 minutter spilte han fint fram til Marcus Pedersen, men kantspilleren fikk bare en corner ut av det lure framspillet.

Den påfølgende corneren minnet en del om den som endte i scoring tidligere i kampen. Solbakken slo langt mot Botheim, som la tilbake i feltet. Igjen ble det klabb og babb, før svenskene fikk klarert til en ny corner. Den resulterte i en kontant svensk klarering.

Sverige våknet



Norge hadde styrt kampen de første 30 minuttene og tok seg en velfortjent drikkepause i den spanske varmen. Det samme gjaldt for Sverige og det kunne se ut til at svenskene nøt best av den lille, innlagte pausen.

37 minutter var spilt da Norge vartet opp med sløvt forsvarsspill av verste sort. Eirik Opheim Moldestad spilte ballen rett i beina på Sveriges Simon Marklund. Han fikk en enkel jobb med å tre gjennom Ali Youssef og spissen satte ballen enkelt forbi Norge-keeper Enoch Mawete Mwimba og i mål til 1-1.

Moldenes var syndebukken, men så ikke ut til å være spesielt preget av feilen. Rett etter utligningen fikk han nemlig ballen ute på høyre og satte fart framover. Det første innlegget ble blokkert, men med forsøk nummer to fant han Strand Larsen og spissen dyttet inn sitt andre for kampen.

Nå bølget det virkelig fram og tilbake på Marbella, men det må nesten være lov å spørre seg hva de norske spillerne fikk i flaska under drikkepausen? Etter 41 minutter var det igjen kortslutning bak i det norske forsvaret. Denne gang ved Elias Kristoffersen Hagen. Han spilte ballen rett i beina på en svensk spiller og Ali Youssef kunne etter hvert smekke inn 2-2 via en fot og i en bue over Norges keeper.

Endret karakter



Kampen endret karakter mot slutten av omgangen og Sverige var nå det førende laget. Kort tid etter 2-2-scoringen var de gule og blå nær en tredje fulltreffer.

Norge-keeper Mwimba kom tidlig ut på et gjennomspill, men feilberegnet og havnet på bærtur. Bare en våken og rask Colin Rösler hindret mål.

Rett før pause rotet keeper Mwimba igjen, denne gangen med et svakt utspill. Ali Youssef fikk en gratissjanse, men igjen var Rösler på plass og fikk blokkert. Returen endte utenfor.

Byttet keeper



Dermed var lagene like langt på 2-2 etter de første 45 minuttene.

Keeper Mwimba, som hadde et par uheldige involveringer i første omgang, ble erstattet av Andreas Hippe Fagereng da lagene kom ut igjen til andre omgang.

Der første omgang var en ganske underholdene affære, ble det noe mer oppstykket i andre omgang. Ingen av lagene klarte å etablere noe skikkelig spill og rytme.

Drikkepausen som var innlagt i andre omgang ga ikke den samme effekten på kampen som vi så før pause og det gikk litt for tregt og ble litt for upresist fra begge lagene i angrepsspillet.

Helt på tampen fikk Sverige en kjempesjanse til å avgjøre kampen da de traff stolpen to ganger i samme angrep, men Norge slapp utrolig nok unna mål imot.

To minutter på overtid skulle det liekvel lykkes for svenskene. Innbytter Peter Gwargis satte inn Sveriges tredje mål og sikret med det seieren.