Coop tilbakekaller karbonadedeig

Det skal være funnet rester av plast i fire pakker med Coop karbonadedeig.

- Coop kaller tilbake karbonadedeig med siste forbruksdato 22. oktober, skriver de i en pressemelding.

Plasten som er funnet har fargen blå, og skal sannsynligvis stamme fra plastsekker kjøttet leveres i.

- Det har dessverre ikke blitt fanget opp denne gangen, noe vi beklager. For Coop er det viktigste at kundene skal kunne stole på de varene de handler hos oss. Selv om plasten skal være lett å oppdage for kundene ønsker vi ikke å ta noen sjanser og kaller tilbake produktene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kundene som har kjøpt karbonadedeig med siste forbruksdato 22. oktober, vil få pengene tilbake eller nytt produkt, hvis de drar tilbake til butikken med produktet.