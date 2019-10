Onsdagens Premier League-rykter

Arsenal håper å beholde Dani Ceballos på Emirates, men har foreløpig ikke kommet med et bud som tilfredstiller Real Madrid, melder spanske medier.

Vi starter i Tyskland, der tidligere Liverpool-spiller Dietmar Hamann sier til Sky at han har kilder som kan fortelle at Jürgen Klopp er svært interessert i å hente Jadon Sancho fra Dortmund til Anfield.

I spanske Mundo Deportivo hevdes det at Tottenham er interessert i den spanske U21-landslagsspilleren Carles Alena, som til daglig spiller for Barcelona. Spurs kan ifølge avisen komme til å gjøre et fremstøt allerede i januar.

The Sun på sin side skriver onsdag at Manchester United kan komme til å intesivere jakten på Mario Mandzukic, etter at kroaten skal ha senket sitt lønnskrav.

Det er under et år siden Brahim Diaz gikk fra Manchester City til Real Madrid, men allerede nå skal 20-åringen ha fått beskjed om at han trolig kommer til å bli solgt når klubben skal rydde opp i stallen, skriver Daily Mail.

Også Isco har akseptert at han er en av Real Madrid-spillerne som kommer til å forlate klubben, hevder samme kilde.

Spanske Eldesmarque hevder Arsenal er interessert i å få til en permanent overgang for Dani Ceballos, men at Real Madrid skal ha avslått det første budet på 26 millioner pund. Storklubben ønsker ifølge nettstedet 30 millioner pund.

Rangers-spissen Alfredo Morelos har scoret seks mål på sju seriekamper i Skottland denne sesongen og påklalt seg interesse fra Crystal Palace og Aston Villa, skriver The Express.

Tidligere Manchester United-stopper Jaap Stam sier ifølge Voetball Interational at han avslo muligheten til å trene Newcastle i sommer, og sluttet seg i stedet til Feyenoord.

Ifølge The Chronicle slår imidlertid Newcastle tilbake mot påstandene og hevder de aldri var interessert i nederlenderen.

Sandro Tonali er i ferd med å gi bli en gjenganger i denne spalten, og denne gangen er det Gazetta dello Sport som skriver at Manchester City sendte speidere for å se 19-åringen, som ofte kalles "Den nye Pirlo" i aksjon for Brescia mandag.