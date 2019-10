Torsdagens Premier League-rykter

Mario Mandzukic kobles igjen til Manchester United.

Manchester City er interessert i Napoli-spilleren Fabian Ruiz og sendte en speider for å følge spanjolen i aksjon mot Red Bull Salzburg onsdag, skriver The Guardian.

Tottenham ser mot Brasil i jakten på forsterkninger og ifølge Sky Sports var sjefsspeider Steve Hitchen nylig i Sør Amerika for å se Everton Soares i aksjon i Copa Libertadores.

Flere speidere på oppdrag: Chelsea-speider Piet de Visser har bedt klubben om å kjøpe Nathan Ake tilbake fra Bournemouth. 24-åringen har imponert i midtforsvaret på Dean Court etter overgangen fra nettopp Chelsea.

Ifølge The Mirror er Juventus i samtaler med Mario Mandzukic om en overgang bort fra klubben. Kroaten er ute i kulda og har ikke vært på banen i Serie A denne sesongen. Manchester United har tidligere blitt koblet til 33-åringen.

Daily Star hevder å vite at Ole Gunnar Solskjær vil hente to nye angrepsspillere i januar, og nevner Mario Mandzukic som et mulig alternativ.

Monaco har en utkjøpsklausul på Islam Slimani, som er på lån fra Leicester denne sesongen. Ifølge Sky Sports er klausulen på en fjerdedel av de 29 millionene pund Leicester en gang betalte for ham.

James Madisson har flere ganger blitt koblet til Manchester United, men Brendan Rodgers har nå gitt midtbaneeleganten beskjed om at Leicester er stedet for ham å være nå, skriver Leicester Mercury.

Roy Keane var nylig klar på at spissen Manchester United bør gå for, er Harry Kane. Ole Gunnar Solskjær ble konfrontert med uttalelsene i forkant av dagens Europa League-møte med Partizan og var da klar på at United neppe hadde ressurser til å hente Spurs-spissen. Solskjær roset imidlertid Kane opp i skyene og sa det ikke er mange so Lewandowski, Kane, Shearer og van Nistelrooy.