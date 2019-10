Tid for innsats mot blind vold

Vi må gjøre alt vi kan for å unngå flere hendelser med blind vold i Oslo denne helga.

Både politiet, på bildet representert ved stødige, erfarne Johan Fredriksen, og natteravnene, her ved generalsekretær Lars Norbom, setter inn ekstra tiltak.

Jeg tror også det vil hjelpe at politiet etter hendelsene forrige helg har etterforsket hver enkelt av dem grundig og arrestert over 20 personer. Når de mest aktive tas ut av sirkulasjon, og de andre i miljøet ser at handlingene får konsekvenser, er jeg sikker på det vil hjelpe.

Men alle vi andre må også bidra med vårt. Jeg oppfordrer alle som opplever eller ser hendelser til straks å varsle politiet og å være villige til å vitne. Gir vi etter for frykt og trusler, taper alle.

Jeg oppfordrer også alle som kjenner til ungdomsmiljøer hvor det å være mange som velger seg ofre å banke helseløse, er noe som gir kred og status og vises i videoer og bilder i sosiale medier - til å ta kraftig oppgjør med det. Det er ynkelig og jævlig feigt, og alle som kan påvirke dem må si klart ifra.

REAGERER: Jan Bøhler (Ap) er bekymret for uprovosert vold i Oslo. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Når alle gode krefter stiller opp håper jeg justisministeren på sin side vil bidra med sitt. Det er lett for oss politikere å snakke mye om forebygging som er avgjørende i det lange løp. Men for å håndtere den konkrete situasjonen vil særlig to ting hjelpe:

1. Nye lovhjemler for oppholdsforbud slik at de som begår vold i Oslo sentrum eller andre steder kan ilegges forbud mot å oppholde seg i disse områdene i f.eks. ett år framover, i hvert fall på kveldstid. Politiet har tidligere prøvd å få medhold i oppholdsforbud mot noen enkelte steder i byen, men dagens regler har vist seg utilstrekkelige. Derfor har vi foreslått lovendringer siden 2017, og jeg håper regjeringen nå vil se det klare behovet.

2. Flere plasser i ungdomsenheten i kriminalomsorgen som pr i dag bare har 4 plasser for Oslo og hele Østlandet. Det er bare når det er særlig påkrevet at unge 15-18 år skal kunne sperres inne. Men når det gjelder de som driver med blind, livsfarlig og gjentatt vold kan bruk av slike plasser være beste løsning. Det er nødvendig både for å beskytte ofre og samfunn og for å få gjerningspersonene ut av et voldelig miljø, noe som er til deres eget beste. Oslo-politiet har lenge tatt det opp, og vi har i to år foreslått å øke antall plasser betydelig. Nå håper vi endelig å bli hørt under høstens budsjettbehandling.

Når dette skrives meldes det dessverre om en ny alvorlig voldshendelse på Løren i Oslo, hvor det skal være 5-10 unge gjerningsmenn og ett offer. Hver slik episode er et forferdelig og feigt overgrep for mye, og vi må alle bidra for at dette ikke skal fortsette.