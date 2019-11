Spanske myndigheter tilbyr å hjelpe Thunberg tilbake over Atlanterhavet

- Det hadde vært flott å ha deg her i Madrid, skriver den spanske klima- og miljøministeren Teresa Ribera på Twitter.

Twitter-meldingen til Ribera kommer bare et døgn etter at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg brukte samme kanal til å be om hjelp til å krysse Atlanteren etter at FNs klimakonferanse (COP25) ble flyttet fra Chile til Spania.

Derfor trenger hun hjelp til å komme seg over Atlanteren - igjen. Thunberg befinner seg for tiden i California.

- Det viser seg at jeg har reist halve jorda rundt i feil retning, skrev Thunberg på Twitter fredag.

- Nå trenger jeg hjelp til å krysse Atlanteren i november. Om noen kan hjelpe meg med transport, så blir jeg veldig takknemlig.

Nå har den spanske klima- og miljøministeren Teresa Ribera svart Thunberg på Twitter:

- Kjære Greta, det ville vært flott å ha deg her i Madrid. Du har reist langt og hjulpet oss alle med å bli bevisst, åpne sinnene våre og til å handle. Vi vil gjerne hjelpe deg tilbake over Atlanteren. Er villig til å ta kontakt for å gjøre det mulig, skriver hun.

Thunberg fikk en del kritikk da hun i september tok båten over fra England til New York.

16-åringen var da invitert til å delta på et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling, men sa i utgangspunktet nei fordi hun ikke ville fly av miljøhensyn. I stedet bestemte hun seg for å ta seilbåten over. Hun vil ikke fly av miljøhensyn.