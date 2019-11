Zaatakowany przez ucznia nauczyciel składa odwołanie w sądzie apelacyjnym

- Chodzi o bezpieczeństwo w naszej pracy, mówią przedstawiciele Norweskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Dyplomowanych o walce narażonych na przemoc nauczycieli z gminą Oslo.

OSLO (Nettavisen): - Gmina Oslo i dyrekcja szkoły grali w rosyjską ruletkę. Stawką było moje bezpieczeństwo, mówi nauczyciel Clemens Saers w rozmowie z Nettavisen. Zaatakowany przez ucznia nauczyciel udaje się we wtorek do Sądu Apelacyjnego w Oslo w celu złożenia odwołania. Istotą sprawy jest odpowiedzialność pracodawcy za zapewnienie nauczycielom bezpiecznego środowiska pracy oraz informacji, jakie nauczyciele powinni posiadać na temat potencjalnie niebezpiecznych uczniów.

Norsk Lektorlag: - Jesteśmy zaniepokojeni

W liście odwoławczym do Sądu Apelacyjnego trzy organizacje nauczycielskie: Norweskie Stowarzyszenie Nauczycieli Dyplomowanych (Norsk Lektorlag), Stowarzyszenie Edukacyjne (Utdanningsforbundet) i Związek Zawodowy Nauczycieli Delta (Lærernes Yrkesforbund) podkreślają, że sprawa ma znaczenie fundamentalne.

- Jesteśmy zaniepokojeni, gdy prywatność uczniów jest ważniejsza niż zapewnienie, wynikającej z ustawy, prawa pracowników oświaty do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą i groźbami. Chodzi o bezpieczeństwo nauczycieli w pracy. Dowiedzieliśmy się, że szkoły nie przeprowadzają żadnej analizy ryzyka, nawet jeśli są do tego zobowiązane i nawet, jeśli mają w swoich szkołach uczniów podejrzewanych o stosowanie przemocy. Druga kwestia polega na tym, że nauczyciele muszą być informowani o uczniach, którzy mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych uczniów, mówi Else Leona McClimans, dyrektor kancelarii prawnej Norsk Lektorlag w rozmowie z Nettavisen.

Złapany za krtań

W maju 2014 roku Clemens Saers został zaatakowany przez 18 letniego ucznia w szkole w Oslo – gdy nauczyciel próbował zapobiec naruszeniu nietykalności cielesnej ucznia z innej klasy. Nettavisen po raz pierwszy napisał o tej sprawie w 2015 roku. Uczeń złapał nauczyciela za krtań. Na szczęście szybka interwencja jednego z uczniów położyła kres atakowi agresji. Saers stracił głos oraz zdiagnozowano u niego zespół stresu pourazowego. 18-latek został skazany na karę więzienia i prace społeczne za dwa przypadki przemocy i gróźb.

Oskarżony pracodawca

Saers wytoczył prywatny proces przeciwko swojemu pracodawcy z powodu braku informacji o przestępczej historii ucznia i braku przeprowadzonej przez szkołę oceny ryzyka. Nauczyciel był między innymi nieświadomy, że dyrekcja szkoły w pewnym momencie zaangażowała ochroniarza do sprawowania kontroli nad niebezpiecznym uczniem. Sąd rejonowy potwierdził, że zachowanie ucznia przed atakiem miało taki charakter, że należało poinformować o potencjalnym zagrożeniu cały personel szkoły. Sąd nie stwierdził jednak poważnego zaniedbania na podstawie ustawy o odszkodowaniach. W ten sposób oczyszczono Wydział Edukacji gminy Oslo ze stawianych mu zarzutów. Teraz wniosek zostanie ponownie rozpatrzony przez Sąd Apelacyjny.

Do prowadzenia sprawy Saers zaangażował kancelarię prawniczą Grette. Nauczyciel uważa, że system działa nieprawidłowo nie tylko w szkole w Oslo, ale w całym kraju:

- Gminy starają się unikać odpowiedzialności. Oczywiście dyrektorzy szkół są odpowiedzialni, ale przecież dyrektorzy funkcjonują w systemach gminnych, mówi Saers.

Prawnik Norsk Lektorlag opowiada o nauczycielach ze szkół w Oslo, którzy doświadczają braku zainteresowania ze strony pracodawcy, gdy informują o swoich obawach dotyczących przemocy i gróźb. Zdarzają się sytuacje kiedy uderzony nauczyciel nie otrzymuje natychmiastowej pomocy oraz że zdarzenia takie nie są zgłaszane policji przez pracodawcę.

ZANIEPOKOJENIE: W swoim wniosku do sądu apelacyjnego prawniczka, reprezentująca norweskiego nauczyciela, Else Leona McClimans (na zdjęciu) wyjaśnia swoje obawy związane z coraz większym stopniem narażenia nauczycieli na przemoc i groźby w szkołach w Oslo. Raport przygotowany przez Agencję Edukacji pokazuje, że jeden na dziesięciu nauczycieli w 2018 roku został dotknięty groźbami lub przemocą ze strony uczniów. Stanowi to 1.383 pracowników. Foto: (Norsk Lektorlag)

1.383 nauczycieli z Oslo doświadczyło przemocy lub gróźb

We wniosku do sądu Norsk Lektorlag wyraża obawy związane z coraz większym stopniem narażenia nauczycieli na przemoc i groźby w szkołach w Oslo. Raport przygotowany przez Agencję Edukacji pokazuje, że około jeden na dziesięciu nauczycieli (8,8 procent) w 2018 roku stał się ofiarą gróźb lub przemocy ze strony uczniów. Stanowi to 1.383 pracowników. W porównaniu z rokiem 2017, odnotowano wzrost takich przypadków o 7,6 procent. Według tego samego raportu liczba incydentów określanych jako bardzo poważne wzrosła z 201 w 2017 roku do 340 w roku 2018.

Norsk Lektorlag zwraca uwagę na dokumentację inspekcji pracy wskazującą, że zawód nauczyciela jest obecnie uważany za jeden z pięciu profesji najbardziej narażonych na zetknięcie się z przemocą i groźbami. Ponadto samotna praca jest jedną z przyczyn zwiększających ryzyko doświadczenia przemocy.

