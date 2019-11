Black friday-tilbudet som øker din produktivitet

Vil du ha mer gjort og bli mer effektiv er dette black friday-tilbudet noe for deg.

Da Microsoft revolusjonerte hvordan vi forholdt oss til datamaskiner tidlig på 90-tallet med Windows ble vår digitale verden noe helt annet.

En like stor revolusjon er ikke deres Surface Pro 7, men det er et produkt som tar det absolutt beste fra mange verdener. Det er et nettbrett, en ultraportabel bærbar datamaskin og et fullverdig kontorverktøy. Studiomoduset er perfekt for presentasjoner og kreativ jobb, og skrivepennen gjør det til en ekstremt god notatmulighet.

Under black friday har Microsoft kjørt prisene ned i sin egen nettbutikk. Du kan blant annet spare opptil 6 122,50 på deres Surface Pro 6.

Den helt nye Surface Pro 7 får du eksklusivt i Microsofts egen butikk med dette tilbudet hvor du sparer opp til 2 399 kroner. Bestill nå og få den nye Surface Pro 7 starter kit med 20% avslag på Type Cover og Office 365, i tillegg til rabatter på valgfritt tilbehør. Her finner du den.

Trenger du litt mer kraft, men samtidig noe som er veldig bærbart og har berøringsskjerm er Surface Laptop 3 løsningen.

Microsoft har også salg på Xbox, spill og mer til. Butikken har gratis frakt, og retur til og med 31.januar.

Se hele deres store salg her