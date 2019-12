Stram regi på fredsprisvinnerens besøk i Norge

Å gi fredsprisen til en politiker med begge beina plantet i konflikter, skaper debatt. Men i dag skal Etiopias statsminister Abiy Ahmed feires – med stram regi.

– Prisen er en anerkjennelse av innsatsen vår og en oppmuntring til å gjøre mer i framtiden, sa Abiy i en kort kommentar til NTB da han ankom Norge mandag kveld.

Men ettersom fredsprisvinneren verken stiller på pressekonferanse eller til TV-intervjuer med internasjonal presse, knyttes det stor spenning til hva han vil si i sitt nobelforedrag under prisutdelingen i Oslo rådhus tirsdag.

Stor kontrast

Kontrasten til fjoråret er stor. Da lot begge fredsprisvinnerne seg intervjue av både norsk og utenlandsk presse. Nadia Murad fra den irakiske yazidi-minoriteten og den kongolesiske legen Denis Mukwege deltok også på Barnas prisfest på Nobels Fredssenter på Rådhusplassen.

Årets fredsprisvinner har valgt å takke nei til barnas fest. I stedet sender han sin fredsminister Muferihat Kamil og tar selv en kort tur til Slottet for å møte kongefamilien klokka 12. Deretter bærer det ned til Rådhuset til prisseremonien klokka 13.

Ikke siden prisen gikk til Barack Obama i 2009, har regien vært så stram. Også USAs daværende president sa nei til den tradisjonelle pressekonferansen i forkant av prisseremonien.

Fredsprosess i stå

Abiy er tildelt årets fredspris fordi han i 2018 greide å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt. Han satte også fart i demokratiseringen i Etiopia. Det siste halvåret har imidlertid Eritrea-prosessen gått i stå, mens uroen i Etiopia har økt kraftig.

Selv om norgesbesøket til Abiy blir kort – halvannet døgn – vil han tradisjonen tro møte opp på balkongen på Grand Hotel og ta imot hyllesten fra fakkeltoget. Det skjer nøyaktig klokka 19. Hvorvidt noen av Abiys mange kritikere også vil møte fram, gjenstår å se.

Tirsdag kveld er det også klart for nobelbankett på Grand Hotel.

Årets fakkeltog arrangeres av Norges Fredsråd og Fellesrådet for Afrika, med støtte fra blant annet LO, Den norske kirke og Kirkens Nødhjelp. Fredsrådet har ikke alltid vært like positiv til Nobelkomiteens valg, og for ti år siden sto organisasjonen bak et arrangement i protest mot at prisen gikk til Obama. Denne gangen er imidlertid Fredsrådet blant gratulantene.

Hylles av fredsforsker

Det er også en av Nordens fremste fredsforskere, svenske Peter Wallensteen, professor ved Uppsala Universitet. Han kaller Abiyes handlinger for overraskende og modige. Wallensteen mener i motsetning til Abiyes kritikere at den etiopiske lederen allerede har oppnådd synlige resultater, som løslatelse av politiske fanger, en fredsavtale og en mer åpen debatt.

– De demokratiske reformene i Etiopia har åpnet rommet for sunn politisk handling og debatt. Det har også resultert i lokale opprør og vold. Dette er grupper som er imot statsminister Abiy Ahmeds tilnærming, men fredsprisen kan komme til å styrke hans stilling når han møter slike utfordringer, skriver Wallensteen på hjemmesiden til det amerikanske fredsforskningsinstituttet Kroc Institute.

At Abiy har en universitetsgrad i fredsstudier fra Universitetet i Addis Abeba, kan ha kommet godt med, mener svensken.

Møter pressen med Solberg

Først onsdag, like etter et møte med statsminister Erna Solberg, møter Abiy pressen, men ifølge programmet er det kun for å gi en uttalelse, ikke for å svare på spørsmål.

Etter dette drar han til Stortinget for å møte stortingspresident Tone W. Trøen og utenriks- og forsvarskomiteen, før han tar fatt på hjemturen.

Heller ikke i år blir det noen fredspriskonsert. Fram til Rema 1000 trakk seg som sponsor i fjor, er det blitt arrangert konsert til ære for nobelprisvinneren hvert år siden 1994. I fjor ble det stablet en konsert på beina på kort tid, men i år er det heller ingen planer om det.

(©NTB)