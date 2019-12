Leteaksjon etter norsk gutt på Island

En tenåringsgutt er savnet etter å ha falt i en elv på Island onsdag kveld.

Det melder TV 2 torsdag kveld.

– Vi er kjent med at en norsk borger er savnet på Island, sier Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD til kanalen.

Utfordrende vær

Den norske gutten skal ha blitt tatt av en stor bølge og forsvunnet i elven Núpá nord på Island. Ifølge den islandske avisen RUV skal gutten ha vært sammen med en lokal bonde da han ble tatt av bølgen, men bonden kom seg unna i tiden.

Over 200 personer har torsdag deltatt i en leteaksjon etter gutten. Både helikopter, dykkere og hunder har hjulpet til i søket etter den norske tenåringsgutten.

Værforholdene har imidlertid vært utfordrende, men fredag håper politiet at letingen blir enklere, da det er meldt bedre vær.

- Mer enn 50-60 redningsmenn har vært involvert i søk- og redningsarbeid til enhver tid, og det har økt jevnlig gjennom dagen etter hvert som flere redningsmannskap har ankommet området, skriver det islandske politiet i et Facebook-innlegg.

Politiet skriver videre at elven hvor ulykken skjedde må delvis overvåkes, fordi det er fare for at strømmen i elven øker over det området hvor det søkes.

Bistand fra Danmark

Den islandske kystvakten har også fått bistand fra det danske luftforsvaret, som sendte et C-130 Hercules-fly til den islandske hovedstaden Reykjavík.

- Vi er ekstremt takknemlige for hvor godt danskene svarte på forespørselen, skriver kystvakten på Island i et Facebook-innlegg.

Flyet har torsdag blitt brukt til å frakte redningsmannskap og utstyr til Nord-Island hvor ulykken skjedde, samt fungerer som ly fra snøen og kulden for mannskapet som bidrar.