Ashley Young klar for Inter

Manchester United-kapteinen forlater klubben, og fortsetter karrieren i italiensk fotball.

Ashley Young forlater Manchester United, og har signert for Inter. Det bekrefter den italienske storklubben på sin Twitter-konto. På hjemmesiden skriver Inter at Young har skrevet under på en kontrakt frem til sommeren 2020, men med en opsjon på ett år til.

Det har tidligere blitt meldt av blant andre Simon Stone i BBC at Manchester United aksepterte et bud på 1.5 millioner euro for klubbkapteinen. Grunnen til dette er at Young er på utgående kontrakt i Manchester United.

Dermed er han den andre United-spilleren på under et år som signerer for Antonio Contes klubb. Sommeren 2019 tok den belgiske scoringsmaskinen Romelu Lukaku samme vei da han signerte for de blå og sorte fra Milano.

Det var før inneværende sesong at United-sjef Ole Gunnar Solskjær bekreftet at 34-åringen tok over som klubbkaptein for de rødkledde. Han erstattet dermed tidligere kaptein Antonio Valencia.

Young har vært å se i Uniteds tropp siden sommeren 2011 da Sir Alex Ferguson hentet ham fra Aston Villa. Siden har det blitt 261 kamper totalt for laget som spiller sine hjemmekamper på Old Trafford.

Han har primært sett blitt brukt på kanten, men har måttet finne seg i å spille både back og vingback under trenere som Louis van Gaal og José Mourinho i løpet av sin tid i United.

I løpet av sin tid i United kan Young se tilbake på flere store meritter. Han var med å vinne klubbens hittil siste ligatittel, da United gikk hele veien og vant Premier League i Sir Alex Fergusons siste sesong i 2012/2013.

Han var også en viktig del av United-laget som vant FA-cupen med Louis van Gaal i 2016, og José Mourinhos mannskap som vant både Europa League og ligacupen i 2017.

Nå venter nye utfordringer i Inter under trener Antonio Conte. Inter ligger i skrivende stund på andreplass i Serie A etter halvspilt sesong. Det er Juventus som leder ligaen med to poeng ned til Milano-laget.