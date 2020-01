Abid Q. Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 2

Venstres Abid Raja (t.h.) blir ny kulturminister, ifølge TV 2. Her er han sammen med en av Norges største kultureksporter de siste årene, Kristofer Hivju, som spilte i tv-serien «Game of Thrones». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

TV 2 melder at Venstres Abid Q. Raja blir ny kulturminister. Han tar dermed over etter partileder Trine Skei Grande, som ligger an til å bli kunnskapsminister.

Det melder kanalen torsdag kveld. Abid Q. Raja har til nå vært Venstres finanspolitiske talsperson. Han er også femte visepresident på Stortinget. Han har juridisk embetseksamen, og har tidligere jobbet som advokat. Han tar over som kulturminister etter Trine Skei Grande, som etter det NRK og TV 2 erfarer ligger an til å bli kulturminister. Raja har også blitt lansert som en mulig nestleder i Venstre sammen med Sveinung Rotevatn.

