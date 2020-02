Hevder Ed Woodward ga Bournemouth et kvarter på Joshua King-bud

Ed Woodward skal ha gitt Bournemouth svært dårlig tid - så signerte United Odion Ighalo på lån. Nå bekrefter Solskjær at nigerianerens avtale kan bli permanent.

Det var ikke få som reagerte da Odion Ighalo ble meldt klar for Manchester Uniteds på overgangsvinduets siste dag i januar.

Låneavtalen ble bekreftet etter at United angivelig skal ha forsøkt seg på flere andre spillere - deriblant Joshua King.

Woodward ga heftig deadline

Nå har det dukket opp nye detaljer fra deadline day, og det er troverdige Laurie Whitwell i The Athletic som bringer informasjonen tidlig mandag.

Ed Woodward skal nemlig ha forhandlet direkte med Bournemouths direktør, Neill Blake. Uniteds sportsdirektør skal ha kommet med et spesielt krav via telefon:

- Dere har 15 minutter på å akseptere, hvis ikke så signerer vi en spiller fra Kina, skal Woodward ha sagt til Blake på telefon samtidig som United sendte over et bud på 25 millioner pund.

Bournemouth-ledelsen skal ha blitt noe forbløffet over forslaget, og de var heller ikke sikre på om Woodward faktisk mente det han sa. De lot i alle fall tiden renne ut, og en kilde forteller Athletic at kravet fra Woodward indikerte at United ikke var så dedikerte til den potensielle avtalen.

All den tid Bournemouth forholdt seg i stillhet, valgte United å signere Ighalo fra Shanghai Shenhua på lån ut sesongen.

Bekrefter at Ighalo kan bli signert permanent

Og nå bekrefter Solskjær at lånet kan bli permanent - hvis Ighalo viser seg som en suksess på Old Trafford.

- Det er et lån, men når du først har fått foten innenfor og imponerer, så øker det sjansen for at avtalen kan bli permanent, sa Solskjær på sin pressekonferanse før oppgjøret mot Chelsea mandag kveld.

- Det gjelder for alle som signerer for denne klubben. Om det er permanent eller lån - hvis du imponerer som spiller og person, hvis du kan hjelpe denne gruppa med å forbedre seg, så vil det selvfølgelig øke sjansen for at vi ser på muligheten for å forlenge.

- Det gjelder ikke bare for Ighalo, men siden dere spør, så ja. Hans mål er å spille så bra som han kan og det er opp til oss å sørge for at han blir værende her - hvis vi ønsker det.

Ighalo møtte sine nye lagkamerater for første gang på lørdag, da United-troppen kom hjem fra treningsoppholdet sitt i Marbella. Selv har Ighalo drevet med egentrening på National Taekwondo Centre midt i Manchester, fordi klubben hadde reservasjoner mot at spilleren skulle oppholde seg på Carrington - all den tid han ble hentet fra et land som for tiden herjes av Coronaviruset.

The Times mener å vite at det er sannsynlig at Ighalo starter oppgjøret mot Chelsea på benken mandag kveld.

