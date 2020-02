Politiet ferdig med etterforskningen av drapssaken på Kapp

Innlandet politidistrikt er ferdig med etterforskningen av drapssaken på Kapp, der en far er siktet for å ha drept sønnen Oscar André Ocampo Overn (15).

Guttens far (45) er siktet for drapet, seksuell omgang med barn under 14 år og for frihetsberøvelse av guttens mor.

Politiet har blant annet gjennomført en rekonstruksjon der den siktede mannen deltok. De har også gjennomført avhør av flere vitner og av den siktede.

Oversendt statsadvokaten

– Vi avventer fortsatt en rapport i saken, men etterforskningen anses ferdigstilt, og politiets innstilling er derfor oversendt Statsadvokaten. Vi kan ikke kommentere innholdet i denne innstillingen, sier påtaleansvarlig Mari Lauritzen Hasle.

15 år gamle Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober.

Han døde mandag 4. november av skadene han ble påført. Faren ble pågrepet 10. oktober.

– Planlagt

I november opplyste politiet at de mener at drapet bærer preg av planlegging.

Etterforskningsleder John Eivind Melbye bekreftet da overfor Oppland Arbeiderblad at funn av strips og andre gjenstander i og ved boligen tydet på at voldshendelsen ikke skjedde i affekt.

Guttens mor skal ha blitt låst inne på soverommet da drapshandlingen skjedde. Hun kom seg ut på balkongen og fikk varslet en person som var i nærheten, har Hasle tidligere opplyst.

