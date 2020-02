Sanders vant nominasjonsvalget i Nevada

Bernie Sanders har vunnet Demokratenes nominasjonsvalg i Nevada. Joe Biden ligger an til å komme på annenplass.

– Vi vant akkurat nominasjonsvalget i Nevada. Denne grasrotbevegelsen er ustoppelig. La oss sammen vinne den demokratiske nominasjonen, beseire Trump og forandre landet, skrev Sanders på Twitter etter at amerikanske medier utropte 78-åringen til vinneren i lørdagens nominasjonsvalg.

Sanders, som allerede har dratt videre til Texas for å drive valgkamp, kommenterte også resultatet fra et valgkamparrangement i San Antonio.

– La meg takke Nevadas befolkning for støtten, sa Sanders fra scenen.

– Vi kommer til å vinne i hele landet, fordi det amerikanske folk er lei av en president som lyver hele tiden, sa 78-åringen.

Biden på annenplass

Med 27 prosent av stemmene talt opp har Sanders om lag 47 prosent av delegatene, ifølge New York Times ' oversikt. Tidligere visepresident Joe Biden ligger an til å komme på annenplass. Med 27 prosent av stemmene talt opp, har han om lag 23 prosent av delegatene, ifølge oversikten.

Annenplassen kan være det Joe Biden trenger for å overbevise kritikerne om at han fortsatt har noe å gjøre i kampen om å bli partiets presidentkandidat.

– Vi er i live, og vi er på vei opp igjen, sa Biden lørdag.

Bildet viser Bernie Sanders og kona Jane på et valgkamparrangement i San Antonio i Texas lørdag. Foto: Eric Gay/AP/NTB scanpix

Den tidligere visepresidenten fyrte også løs mot både Sanders og milliardæren Michael Bloomberg.

– Jeg er ikke en sosialist. Jeg er ikke en plutokrat. Jeg er en demokrat, sa Biden.

Kamp om fagorganiserte

Både Sanders og Biden har erklært seg selv som forkjempere for fagorganiserte arbeidere, og resultatet i Nevada tyder på at Sanders lyktes best med å få med seg disse velgerne.

Pete Buttigieg ligger foreløpig an til å ende på fjerdeplass i Nevada. Deretter følger Elizabeth Warren og Tom Steyer.

Valget i Nevada er det tredje i Demokratenes nominasjonskamp. Sanders vant primærvalget i New Hampshire, og han kom på annenplass i nominasjonsvalget i Iowa, rett bak Buttigieg.

Mangfold

Etter de to foregående valgene, hvor befolkningen i stor grad består av hvite amerikanere, mener analytikere at stemmene fra Nevadas mangfoldige velgergruppe gir en pekepinn på resultatene fra de 14 ulike delstatene som holder valg på den såkalte supertirsdagen 3. mars.

Nevada er nemlig en av delstatene i USA med flest minoritetsinnbyggere, blant dem 29 prosent latinos, 10 prosent afroamerikanere og 9 prosent asiater og folk fra stillehavsøyene.

