​Avlyser SIAN-møte på Deichman Majorstuen

Av hensyn til lånernes trygghet og generell sikkerhet har Deichman besluttet å avlyse SIANs planlagte årsmøte.

Møtet skulle funnet sted på Deichman Majorstuen torsdag 5. mars.

Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fikk opprinnelig tillatelse til å leie lokaler på Deichman Majorstuen for å gjennomføre møtet utenom bibliotekets betjente åpningstid, skriver biblioteket i en pressemelding.

Det planlagte møtet er ikke blitt annonsert av eller via Deichman, men er blitt dekket av avisen Vårt Oslo og har det siste døgnet vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet i sosiale medier, forteller biblioteket selv.

Deichman har mottatt sterke negative reaksjoner på at SIAN får leie bibliotekets lokaler. Mange av reaksjonene kommer fra lånere som oppgir at de vil føle seg utrygge i biblioteklokalene:

– De siste dagers offentlige diskusjon om et internt arrangement i SIANs regi har ført til at Deichman har måtte ta en ny vurdering av sikkerheten og bibliotekdriften. De sikkerhetsmessige hensyn, både for lånerne og for SIAN, tilsier at det ikke er forsvarlig å opprettholde møtet hos oss. Vi ser heller ikke at meråpent bibliotek på Majorstuen vil kunne ivareta lånernes behov på en forsvarlig måte. Deichman har derfor i dag meddelt SIAN at møtet ikke kan holdes i våre lokaler, skriver biblioteket.

Skal være trygt

Biblioteket forteller at de er opptatt av å tilby et trygt sted for lånerne, også i meråpen tid der biblioteket ikke er betjent av våre ansatte. Det planlagte møtet skulle holdes i meråpen tid, og de siste dagers offentlige diskusjon har ført til at de vurderer risikoen for uønskede hendelser og følelsen av utrygghet for våre lånere som høy, eksempelvis for eldre, ungdom, mennesker med minioritetsbakgrunn og barnefamilier:

– Deichman vurderer at disse ikke ønsker å benytte seg av biblioteket i tidsrommet SIAN har møte fordi det kan forventes uro og utrygge situasjoner. Flertallet av lånerne, i denne meråpne tiden, prioriteres, og det planlagte møtet må derfor holdes i et annet lokale enn vårt, heter det i pressemeldingen.

– Vår prinsipielle holdning står fast: Alle organisasjoner skal likebehandles når det gjelder forespørsler om bruk av biblioteket, det gjelder uavhengig av om biblioteket deler organisasjonens verdigrunnlag så lenge ytringer i bibliotekrommet er innenfor norsk lov.

Ansvar for lånerne

Biblioteksjefen Knut Skansen understreker at avgjørelsen om å avlyse møtet ikke har vært enkel.

- Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst, sier Skansen.