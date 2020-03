Unntakstilstand på Island: 55 personer er smittet

Det lille landet er hardt rammet av coronaviruset: - Stemningen er dramatisk, sier islandske Agnes (29)

Så langt har 55 personer fått påvist coronavirus-smitte, opplyser islandske myndigheter på en pressekonferanse søndag ettermiddag, skriver avisen Morgunblaðið.

Nylig erklærte myndighetene i landet - som ikke har mer enn 365.000 innbyggere - unntakstilstand. Og flere tiltak er satt inn i kampen mot viruset. Nesten 500 personer sitter nå i karantene.

Sykehjemmene i landet har nå innført besøksforbud for å hindre smitte. Søndag melder avisen at fem sykepleiere ved intensivavdelingen på landets største sykehus, Landspitali, er smittet, mens ytterligere fem er i karantene.

- Dramatisk stemning

Islandske Agnes Erlingsdotter (29) er utdannet fysioterapeut ved OsloMet, men bor nå på Island. Hun forteller Nettavisen at stemningen på øya er dramatisk. Blant annet, forteller hun, er det knyttet bekymringer til nettopp om mange innen helse- og omsorgsektoren skal bli syke eller sittende i karantene.

- Helse og omsorgssektoren er veldig sårbar på grunn av lavt folketall, så hvis det oppstår smitte internt blant ansatte på sykehus så kan det fort oppstå en situasjon hvor en veldig stor prosentandel av spesialiserte leger og sykepleiere er ute, påpeker hun.

Flere idrettstevner, jobbfester og andre arrangementer skal ha blitt avlyst eller utsatt. I en pressemelding fredag skriver myndighetene at det ikke er iverksatt noe forbud mot arrangementer der mange mennesker deltar, men myndighetene skal samtidig ikke være langt unna et slikt forbud.

Ifølge Erlingsdotter er håndsprit nå tilgjengelig for besøkende i alle butikker, men blir samtidig vanskeligere å få kjøpt.

- Det er blitt vanskelig å få tak i håndsprit og det hamstres i butikken og på polet, forteller Erlingsdotter.

Effektiv leting

Samtidig, påpeker hun, sies det at grunnen til at Island har så mange bekreftede tilfeller at de tester mange.

På det Islandske Helsedirektoratets nettsider heter det at mennesker som reiser til områder definert som høyrisikoområder bes være hjemme i 14 dager etter reisen, også uten at de har symptomer.

De siste tallene fra Folkehelseinstituttet, som oppdateres hver dag klokken 18, og viser påviste tilfeller inntil to timer før dette, viser at 147 personer har fått bekreftet coronasmitte i Norge. Folkehelseinstituttet påpekt at det er en naturlig forklaring på at vi har såpass mange bekreftede tilfeller her.

- Det er fordi vi driver effektiv leting etter mulig smittede og tester mange, har overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sagt til Nettavisen.

Infeksjonslege Bjørn Blomberg har også påpekt at dette også kan skyldes rene tilfeldigheter.

- Så tidlig i epidemien kan dette i stor grad skyldes tilfeldigheter, at viruset tilfeldigvis kommer hit tidlig i fasen og at man derfor havner høyt oppe på statistikken. Mye reisevirksomhet kan kanskje øke muligheten for at sånne tilfeldigheter oppstår. Hvis man ikke reiser i det hele tatt, vil det redusere risikoen for at viruset kommer. Samtidig har vi veldig få tilfeller sammenlignet med Kina, hvor det har spredd seg over tid, har han sagt til Nettavisen

