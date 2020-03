Går i strupen på Rema, Kiwi og Coop: Iceland inngår samarbeid med Kolonial.no

Norges nye dagligvarekjede inngår allianse med nettbutikken: - Vi tror dette kan bli stort, sier Geir Olav Opheim i Iceland.

Denne uken åpner Kolonial.no opp for at du kan handle matvarer fra den britiske kjeden Iceland Mat, som de nå har inngått et samarbeid med.

- Nesten daglig har vi fått henvendelser fra kunder som har ønsket å kjøpe varer fra oss på nett. Nå får vi det endelig til sammen med Kolonial.no, sier administrerende direktør Geir Olav Opheim i Iceland Mat AS, til Nettavisen.

Iceland Mat er Norges yngste og minste dagligvarekjede, mens Kolonial.no er Norges største nettbutikk for mat. Begge er imidlertid dverger sammenliknet med de tre store gigantene i norsk dagligvare, Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker og Spar), Coop og Rema 1000. De tre har tilsammen 96,4 prosent av det norske dagligvaremarkedet.

De første produktene fra Iceland som kan kjøpes gjennom Kolonial kommer denne uken, men i løpet av de neste ukene utvides sortimentet med 100 nye frysevarer i nettbutikken.

- Vi tror dette kan bli stort. Vi har som mål å bli den største leverandøren av frysevarer gjennom Kolonial, sier han.

- Imponert

Kommersiell direktør Tor Erik Aag i Kolonial forteller at de mener de fryste middagene fra Iceland er midt i blinken for travle barnefamilier.

- Fryst mat er enkelt og skaper fleksibilitet i hverdagen, og mange av kundene våre lever etter klokka. Iceland har et vanvittig stort utvalg, i tillegg er vi imponert over kvaliteten, og vi tror også kundene kommer til å like de gode prisene, sier han.

Han mener de er en god match, og tror kundene kommer til å ta godt imot produktene fra den britiske kjeden.

- De gjør det de er best på og så gjør vi det vi er best på. Sammen blir vi dynamitt, sier han.

Aag er fornøyd med at de to utfordrerne i norsk dagligvare nå inngår et samarbeid, og sier de vil prøve å vinne kundene fra Rema, Kiwi og Coop.

- Det er oss mot røkla, sier han.

Samtidig trekker Aag fram fordelen av at Icelands produkter nå blir tilgjengelig for flere enn de som bor i nærheten av en av deres butikker.

Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, vil ikke si hva de tenker om konkurransen fra utfordrerne.

- Vi ønsker ikke å kommentere hva konkurrentene våre gjør, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen til Nettavisen.

- Større sortiment

Opheim i Iceland mener det er flere ting som skiller dem fra andre leverandører av frysevarer.

- Vi har et mye større sortiment, og vi har frysevarer som har god kvalitet og smak som ingen andre i Norge kan tilby, samtidig som de er praktiske og lette å håndtere, forklarer han, som mener at de også er konkurransedyktig på pris.

Gjennom Kolonial skal Iceland starte med et utvalg av bestselgerne sine. Både pizza, ferdigretter, dessert- og isprodukter, fisk og vegetarprodukter skal bli tilgjengelig på nettbutikken.

GODT UTVALG: Geir Olav Opheim er spesielt fornøyd med å kunne tilby Kolonial sine kunder god fisk fra Iceland. De vil komme med noen varer først, før de i neste omgang lanserer enda flere varer. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

- Det er ikke lett å starte med netthandel i Norge, og Kolonial er markedsledende på dagligvarer på nett i Norge, som var grunnen til at vi valgte å samarbeide med dem, sier han.

Fra før av har Iceland fem butikker, og er hovedleverandør av frysvarer hos Europris, Circle K og Fjordline. Iceland er en av Storbritannias største matvarekjeder og det er Iceland Mat som sitter på rettighetene til kjeden i Norge.

Gigantavtale med Circle K

I februar ble det kjent at Iceland har inngått samarbeid med Circle K, og frysevare-firmaet blir nasjonal aktør for sultne bilister.

- Nå blir vi å finne på alle stasjonene i hele Norge som har fryseskap, til sammen 185, sa Opheim til Nettavisen den gang.

ENIGE: Administrerende direktør i Iceland, Geir Olav Opheim, og markedsdirektør i Circle K, Ann Helen Våge, etter at avtalen var i boks. Foto: Iceland Mat

Etter en vellykket prøveperiode i tre utvalgte butikker har nemlig Iceland Mat blitt enige om å ta over som hovedleverandør av frosne dagligvarer til Circle K i hele landet.

- Vårt mål er å gjøre hverdagen til kundene våre litt enklere. Satsingen med Iceland er spennende fordi det gir kunder over hele landet tilgang til et utvidet sortiment av raske og gode måltidsløsninger for tilberedning hjemme, sa markedsdirektør Ann Helen Våge i en pressemelding da nyheten ble kjent.